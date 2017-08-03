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اقتصاد وأسواق
التحقيق مع رئيس مكتب تموين بالجيزة بتهمة الرشوة
الخميس 03 أغسطس 2017 01:28 م
وزارة التموين
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وزارة التموين
محمد مجدي
أحالت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، برئاسة اللواء أنور سعيد، رئيس مكتب تموين بالجيزة للتحقيق، بتهمة إهدار المال العام وتلقي رشاوى.
وقال بيان صادر عن الإدارة، إن المذكور يواجه تهمة إهدار مليون جنيه من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل، عن طريق الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين، مقابل زيادة أعداد المستفيدين في البطاقات التموينية خلافا للحقيقة.
وأكد التقرير الفني من شركة البطاقات، قيام المذكور بزيادة أفراد 3749 بطاقة، بإجمالي 27974 مستفيدًا بدون وجه حق، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة، على أن يتم عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وزارة التموين
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