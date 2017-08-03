منح شهادة الجلوبال جاب لـ300 شركة زراعية

الصادرات الزراعية

❏ «جمعية هيا»: 100 ألف طن صادرات البرتقال للصين الموسم الجارى



الصاوى أحمد



قال ياسر خيال، مدير مركز المعلومات فى اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ«المال»، إن عدد الشركات التى حصلت على شهادة التصدير الدولية "الجلوبال جاب" حتى الآن بلغت 300 شركة، من إجمالى 1500 شركة تصديرية، من المقرر ضمها للمنظومة.



ولفت إلى أن صادرات الخضراوات والفاكهة المصرية تتركز فى الشركات والكيانات الكبيرة، المدرجة فى سجلات وزارة الزراعة، وهناك نسبة متبقية يجرى ضمها حاليا، وتسجيلها داخل منظومة المعايير الدولية ذات الصلة، ومنح الشركات المتوافقة مع هذه الاشتراطات شهادات الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال جاب».



واستحدثت وزارتى الزراعة، والصناعة والتجارة، آليات جديدة لضبط الصادرات يتوجب معه توافق الشركات مع ضوابط الممارسات الزراعية الجيدة «الجلبوال جاب»، التى تحظى بقبول واعتراف دولى بجودة المنتجات، وبالتالى يكون من غير الوارد تصدير منتجات مخالفة فى ظل تلك الإجراءات.



وعلى صعيد أخر، أكد محسن البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية «هيا»، لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية، أن صادرات البرتقال للصين خلال الموسم التصديرى الجارى تجاوزت الـ100 ألف طن، مقارنة بـ45 ألف فى الموسم السابق له، بزيادة ملحوظة وغير مسبوقة للصادرات المصرية.



ويبدأ موسم الموالح والبرتقال فى شهر نوفمبر، ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى له.



وأكد البلتاجى لـ«المال»، أن العام الجارى شهد تصدير العنب للمرة الأولى للصين منذ أيام قليلة، متوقعًا أن تكون صادراته محدودة، نظرا لقرب الموسم من نهايته حاليا، وعادة أن تكون التعاقدات قبل التصدير بفترة طويلة.



وأوضح أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع الصين، لتصدير البلح الطازج، فضلا عن «بصل الطبخ»، بعد موافقة الصين مبدئيا، على بدء الاستيراد وبدء المناقشات الفنية، لضم المحصولين إلى قائمة الواردات الصينية التى تشمل البرتقال، والموالح، والعنب.



وأكد البلتاجى أن أهم الملفات التى تشملها هذه المفاوضات هى نسبة متبقيات المبيدات، ونوعية الأمراض النباتية التى تتعرض لها الأصناف المصرية.





