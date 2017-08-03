كيما تخطر البورصة بآخر تطورات الحريق بمصنعها

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إنها استطاعت السيطرة على حريق بسيط نشب بمصنعها دون حدوث خسائر بشرية أو مادية .



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أنه فى تمام الثالثة والنصف عصر أمس الأربعاء، حدث اشتعال بسيط أثناء إجراء الإصلاحات الميكانيكية العادية لكسارة سبيكة الفيروسيلكيون، وتم السيطرة عليه بأجهزة الإطفاء اليدوية الموجودة بالموقع فى الحال، دون أى معاناة، ولم تحدث خسائر.



يبلغ رأسمال كيما قبل الزيادة 2.8 مليار جنيه، موزعاً على 578.5 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.



ووافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر من 2.8 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 76.6 مليون جنيه، كأسهم مجانية تمول من حصة المساهمين في أرباح 2016.



ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة فى 26 يوليو الماضى، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 2.9 مليار جنيه، عبر أسهم مجانية بواقع 0.026 سهم مجاني لكل سهم.

