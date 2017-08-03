بلتون : لا توجد أحداث غير معلنة أثرت على السهم

بلتون المالية القابضة

رجب عزالدين:



نفت شركة بلتون المالية القابضة، وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، ردا على استفسارات البورصة فى ضوء الارتفاع الذى شهده سعر السهم.

وصعد سهم بلتون المالية القابضة أمس، متجاوزا مستوى الـ 14 جنيها، وهو أعلى مستوى له في 15 شهرا أى منذ 11 مايو 2016.



وحققت الشركة صافى ربح 44.3 مليون جنيه خلال 2016، مقابل 5.3 مليون جنيه خلال 2015.



وتعمل "بلتون" فى مجال تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية، أو في زيادة رؤوس أموالها، وتستهدف الشركة إدارة طرحين بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات جنيه لشركتين بقطاعي الأدوية والعقارات.

