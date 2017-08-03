EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بلتون : لا توجد أحداث غير معلنة أثرت على السهم
الخميس 03 أغسطس 2017 12:28 م
بلتون المالية القابضة
أخر الأخبار
بلتون المالية القابضة
رجب عزالدين:
نفت شركة بلتون المالية القابضة، وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، ردا على استفسارات البورصة فى ضوء الارتفاع الذى شهده سعر السهم.
وصعد سهم بلتون المالية القابضة أمس، متجاوزا مستوى الـ 14 جنيها، وهو أعلى مستوى له في 15 شهرا أى منذ 11 مايو 2016.
وحققت الشركة صافى ربح 44.3 مليون جنيه خلال 2016، مقابل 5.3 مليون جنيه خلال 2015.
وتعمل "بلتون" فى مجال تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية، أو في زيادة رؤوس أموالها، وتستهدف الشركة إدارة طرحين بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات جنيه لشركتين بقطاعي الأدوية والعقارات.
بلتون المالية القابضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا