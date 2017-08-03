معيط: زيادة الدين الخارجى غير مقلقة

محمد معيط

عضو خطة النواب: صعود الاحتياطى النقدى وهمى وكاذب

أبو باشا: 11 مليار دولار من جملة الاحتياطى مرتبطة بالدين الخارجى



مها أبوودن



قلل محمد معيط، نائب وزير المالية، من خطورة ارتفاع معدلات الدين الخارجى إلى مستويات قياسية، وفقا لما أعلنه البنك المركزى المصرى، قائلًا: «معدلات الدين غير مقلقة على الإطلاق».



وأعلن البنك، الإثنين الماضى، عن صعود رصيد الدين الخارجى فى آجاله بـ 18.1 مليار دولار، بمعدل 5. 32 %، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى «2016/2017»، ليصل إلى 9. 73 مليار دولار نهاية مارس الماضى.



ووفقا للمركزى، فإن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، بلغت بحسب بيانات البنك المركزى الصادرة الأربعاء، 2. %41، فى نهاية مارس الماضى، مقارنة بـ %17.3 نهاية مارس 2016.



وقال معيط، إن معدلات الدين غير مقلقة، لا سيما بالنظر إلى أن أعباء خدمة الدين مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار الفائدة، التى وصلت إلى ذروتها حاليا، ما ينتج عنه انخفاضها بالتدريج خلال الفترة المقبلة، وبالتالى انخفاض أعباء خدمة الدين، وجملة الدين معها.



ومن جانبه وصف طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى أكثر من ٣٦ مليار دولار، أنه وهمى وخادع، وأن معظم مكونات الاحتياطى عبارة عن ديون خارجية، ناتجة عن طرح سندات وقروض من صندوق النقد الدولى.



يشار إلى أن الحكومة حصلت على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولى، بواقع ٤ مليارات دولار خلال العام الجارى، كما باعت شريحتين من السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار حتى الآن، فيما قال وزير المالية عمرو الجارحى لـ«المال»، إن الحكومة ستطرح شريحة ثالثة من السندات الدولية فى الربع الأول من عام 2018، بقيمة بين 2 إلى 4 مليارات دولار.



وعن زيادة معدلات الديون الخارجية إلى مستويات قياسية، تساءل خليل: «هل ضمنت الحكومة المديونية الخارجية بقيمة ضمانات المشروعات؟ أم استبعدتها منها، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر الحصول على قروض من مؤسسات دولية، وطرح سندات فى الأسواق الخارجية، بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتناست أن الاقتصادات القوية، لا تقوم على شهادات الثقة الناتجة عن الديون».



ومن جانبه قال محمد أبو باشا، المحلل المالى بشركة هيرميس، إن قيمة لا تقل عن ١١ مليار دولار، من قيمة الاحتياطى النقدى، المتكونة خلال العام الجارى، مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة الدين الخارجى، فالاحتياطى النقدى دخل فيه منذ مطلع يناير، حتى الآن 7 مليارات دولار، من طرح السندات الدولية، فضلا عن 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى.



وقلل أبو باشا من خطورة زيادة معدلات الدين الخارجى، لا سيما أنها كانت فى مستويات منخفضة طيلة الأعوام الماضية، بل على العكس وصف أبو باشا الخطة الحكومية، التى نتج عنها زيادة معدلات الدين الخارجى، بالخطة التى تهدف إلى تنويع محفظة الديون، ومن ثم تقليل الاعتماد على السيولة المحلية.



وأضاف أن الاتجاه نحو الاقتراض الخارجى، يخفف من أعباء خدمة الدين على المدى الطويل، لانخفاض تكلفة التمويل عن ذلك التمويل المحلى.



وأشار إلى أن قيمة الدين العام مرتبطة بشكل وثيق بسعر الفائدة، الذى من المتوقع هبوطها بعد ارتفاعها حاليا لمستويات قياسية، كما أن تلك الخطة ستمنح الحكومة فرصة تحقيق هدفها فى تحقيق فائض أولى، باستبعاد فوائد الديون من قيمة العجز، كما أنه يعزز خطة الحكومة نحو هدفها فى وضع الدين والعجز الكلى على منحنى نزولى فى الأجل المتوسط.



وفى تصريحات أخيرة لوزير المالية، عمرو الجارحى، وعد فيها بالنزول بعجز الموازنة إلى %3.5 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.



وتعول الحكومة على تحقيق فائض أولى بنسبة %0.3 من الناتج المحلى، خلال العام المالى الحالى 2017 /2018.



وقال أبو باشا، إن زيادة نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى تعود إلى انخفاض قيمة الناتج بعد ترجمتها بالدولار، نتيجة لانخفاض العملة المحلية مقابل الدولار على أثر التعويم.



