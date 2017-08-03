اكسيل تبحث تدبير 60 مليون جنيه لـثلاث شركات محلية

الصناعات الصغيرة

❏ قاسم: تأسيس الشركة فى فبراير الماضى بهدف خطة قطاع الـ«SME’s»



شريف عمر



تخطط شركة اكسيل للاستشارات المالية لتدبير تمويلات فى حدود 60 مليون جنيه، لصالح عدة شركات تعمل بالسوق المحلية، فى إطار خطتها للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقال حازم قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه أسس اكسيل فى فبراير الماضى، وهى شركة تعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية والدعم المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتبع فى تأسيسها الهيئة العامة للاستثمار، وتهتم بالشركات غير المقيدة بسوق المال.



وأوضح أن فكرة تأسيس الشركة تكمن فى تقديم خدمات الإدارة المالية للشركات صغيرة أو متوسطة الحجم، والتى لا تملك القدرة لتأسيس إدارة مالية متخصصة بها، وتلجأ للتعاقد مع شركة استشارات لتقديم هذه المهام، مقابل أتعاب.



وأضاف أنه من ضمن الخدمات التى تتيحها الشركة تقديم الاستشارات المالية للكيانات الراغبة فى دخول مساهمين جدد، أو الحصول على تمويلات بنكية، وأيضا الاستشارات الضريبية.



على صعيد أداء الشركة أشار إلى أنها تتولى فى المرحلة الراهنة تدبير تمويلات فى حدود 30 مليون جنيه، لإحدى مستشفيات منطقة المهندسين، بهدف استكمال شراء بعض المعدات الطبية والعلاجية اللازمة، ولفت إلى أن الشركة تقوم بمفاوضات أخرى لتدبير تمويلات فى حدود 9 ملايين جنيه، لشراء معدات لصالح إحدى المستشفيات والمراكز الطبية بمنطقة التجمع الخامس.



وتطرق لدخول الشركة فى مفاوضات مع أكثر من بنك لتدبير تمويلات تقارب 20 مليون جنيه، لأحد المصانع العاملة بمنطقة الصعيد لإنتاج المستلزمات الطبية والعلاجية، رافضاً الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وأبدى تفاؤله بشأن إنهاء أياً من تلك المفاوضات، وتدبير التمويلات اللازمة قبل نهاية العام الحالى، موضحاً أن قطاع الرعاية الصحية، من أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، والتى تحتاج إلى تكاتف شركات الاستشارات المالية فى قيادة الكيانات الصغيرة العاملة فى القطاع، للتحول إلى شركات كبيرة وتقدم مزيد من الخدمات.



وعن مناخ الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال إن هذه الشركات بلاشك هى المرشحة لقيادة النمو الاقتصادى، إلا أن العديد من الوحدات الصغيرة ما زالت بحاجة لتطبيق أليات الإدارة الحديثة، والاستعانة بالخبرات المالية لقيادتهم على النمو، دون تحمل أيه تكاليف مرتفعة فى التعاقد مع الخبراء الماليين، وهو ما يحاول تطبيقه من خلال الشركة الجديدة.



وأشاد بالدور المتزايد للبنوك فى تقديم التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يظهر فى تزايد وانتشار تأسيس أقسام للتمويلات والإقراض الصغير فى البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، بجانب الدعم الحكومى لتمويل تلك المشروعات والأفكار.



وأعلن البنك المركزى إجراء تعديلات جديدة على مبادرته لتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التى صدرت عامى 2015و2016، ومنها تعريف الشركات الصغيرة القائمة التى تتراوح حجم مبيعاتها من مليون الى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، والشركات الصغيرة الجديدة هى التى يتراوح رأسمالها ما بين 50 ألف إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وأقل من مليون جنيه لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.



وقرر المركزى إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشاّت المتوسطة الصادرة فى 22 فبراير 2016 لتتضمن كل من قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، وقرر تعديل الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد للاستفادة من المبادرة ليصبح 40 مليون جنيه، بدلا من 20 مليون جنيه، وذلك عن طريق بنك واحد، بالإضافة لإتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه على شرائح، وذلك من خلال البنوك بسعر عائد %12، لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشاّت المتوسطة، التى تعمل فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة فقط.













