1.8 مليون جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة حتى يونيو الماضى

المشروعات الصغيرة

❏ %30 ارتفاعاً مرتقباً فى حجم الإقراض بنهاية العام

❏ الإعفاء الضريبى أبرز المزايا التى يحصل عليها العملاء

❏ سيارات المواد الغذائية المبردة لم يتقدم إليها أحد

❏ لدينا 70 دراسة جدوى جاهزة لأفكار نمطية وأخرى غير تقليدية



أمانى العزازى



كشف ماهر عطية، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بورسعيد "الصندوق الاجتماعى سابقاً"، أن حجم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة من الجهاز بالمحافظة بلغ 1.8 مليون جنيه حتى منتصف العام الحالى.



وتوقع عطية، فى تصريحات لـ"المال"، ارتفاع حجم التمويلات التى يقدمها الجهاز بنسبة %30 بنهاية 2017، مقارنة بالعام الماضى.



وأرجع عطية الإقبال على التمويلات، للطفرة الصناعية التى تشهدها المحافظة، خاصة بعد إقامة مجمعات صناعية جديدة وجاهزة بالتراخيص، سواء تابعة لوزارة الاستثمار أو هيئة التنمية الصناعية أو وزارة التنمية المحلية، فضلا عن تحول التجار العاملين بنشاط الاستيراد فى بورسعيد إلى نشاط الصناعة.



يشار إلى أن الكساد التجارى، والتراجع المستمر فى معدلات الاستيراد، نظراً للقيود المفروضة على النشاط منذ نهاية 2015، دفع العديد من المستثمرين لإعادة النظر فى وجهتهم الاستثمارية، ليتجه بعضهم للتصنيع وسط مبادرات عدة استهدفت دعم التصنيع، مقابل إجراءات موازية للحد من الواردات، لحل أزمة العملة الأجنبية.



وتعانى السوق المصرية من أزمة نقص العملة الأجنبية منذ عدة سنوات بسبب قلة تدفق الاستثمارات وتراجع السياحة ودخل قناة السويس، مما دفع الدولة لعدة سياسات مالية واقتصادية للحد من الواردات لحل أزمة العملة الأجنبية، إلا أن الاحتياطى الأجنبى شهد قفزة كبيرة مؤخرا.



وأظهرت بيانات البنك المركزى، أمس الثلاثاء، قفزة حادة فى الأرقام المبدئية للاحتياطى الأجنبى فى يوليو، ليسجل 36.036 مليار دولار، متجاوزا مستواه قبل ثورة يناير 2011، محققا زيادة بلغت 4.7 مليار دولار، تعد الأكبر منذ تولى طارق عامر مسئولية إدارة الجهاز المصرفى والسياسة النقدية للبلاد نهاية 2015.



وأضاف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد، أن الجهاز يمنح أصحاب المشروعات إعفاءً ضريبيًا لمدة 5 سنوات، وفقا لبروتوكول سبق توقيعه مع مصلحة الضرائب.



وتابع: "يأتى هذا فضلاً عن الإقراض بفائدة متناقصة %5 أسوة بمبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة للخدمات غير المالية التى يقدمها الصندوق للمقترضين، ومنها استخراج التراخيص والمساعدة فى إقامة المعارض وتسويق المنتجات وتقديم الدعم الفنى للمشروعات الصناعية ودراسات الجدوى النمطية".



وأشار عطية إلى أن الجهاز ينشر الوعى بين طلبة المدارس الفنية والجامعات، وينظم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات الجديدة المتحولين من نشاط التجارة للصناعة.



وفى سياق متصل، أكد مدير فرع الجهاز ببورسعيد، أن لدى الجهاز 370 دراسة جدوى جاهزة لمشروعات نمطية، بالإضافة إلى أفكار لمشروعات غير تقليدية.



فيما نفى عطية، أى تغييرات تتعلق بأنشطة الجهاز باستثناء إضافة المشروعات المتوسطة على لائحة تمويل الجهاز للمشروعات، بعد أن كان التمويل قاصرا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يوسع قاعدة المستفيدين من الصندوق.



يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر فى أبريل الماضى قرارًا برقم 947 لسنة 2017، بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بديلا للصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى تم إنشاؤه عام 1993.



وأشار عطية، إلى أن مجلس إدارة الجهاز بصدد إعداد إستراتيجية جديدة تدعم النشاط الصناعى، وذلك بالتنسيق مع لجنة استشارية تضع قواعد تسويقية تستهدف المناطق الصناعية فى محافظات الجمهورية.



وأكد غياب ثقافة العمل الحر بين الشباب خاصة فى بورسعيد، وهو ما أدى إلى عدم إقبالهم على التقدم للحصول على سيارات ربع نقل ونصف نقل مبردة لبيع السلع الغذائية والخضراوات التى أعلن عنها الصندوق الاجتماعى العام الماضى، وفقا لبروتوكول تم توقيعه بين الجهاز ووزارة التموين فى حين حقق المشروع إقبالا جيدا فى المحافظات الأخرى.



وعن آلية سداد أقساط القروض، قال عطية إنها نظام السداد يختلف وفقا لطبيعة النشاط ودورة تشغيل المشروع التى تحددها وتقيمها اللجنة العليا للجهاز، وتتتراوح بين 3 سنوات كحد أقصى للمشروعات التجارية و5 سنوات للصناعية و5 لمشروعات التثمين الغذائى.



ولفت إلى أن الجهاز يرفض التمويل فقط عندما تكون نتيجة الاستعلام عن المقترض سلبية، أو أن يكون مرفوضًا أمنيًا.

