حركة موانئ البحر الأحمر .. الخميس

مواني البحر الأحمر

نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين محبة وإلنوى إكسبريس وعلى متنهما 354 راكبا و60 شاحنة و4 شاحنات عفش ركاب و24 سيارة، كما تغادر السفينتان القاهرة وعمان.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 192 راكبا و48 شاحنة و3 شاحنات عفش ركاب و22 سيارة، فيما غادرت السفينتان محبة وإلنوى إكسبريس، وعلى متنهما 959 راكبًا من العمالة الموسمية و71 شاحنة و12 سيارة.



على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 729 راكبا من العمالة الموسمية و18 سيارة، والعبارة لابسبس وعلى متنها 72 راكبا من مختلف الجنسيات، متجهة إلى ميناء شرم الشيخ بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 471 راكبا و86 سيارة.



وفى نفس السياق، يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 388 راكبا و10 برادات و9 تريلات و11 سيارة و2 باص جيت.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 429 راكبا و13 برادا و8 تريلات و17 سيارة و2 باص جيت، فيما غادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهما 725 راكبا و19 برادا و11 تريلا و11 سيارة و3 باصات جيت.