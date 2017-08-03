قيادات سابقة لبنك تنمية الصادرات تؤسس SIA للاستشارات المالية

البنك المصري لتنمية الصادرات

❏ مصادر: الشركة تخطط لمزاولة نشاط رعاية القيد ببورصة النيل



شريف عمر



أسست مجموعة من القيادات السابقة لبنك تنمية الصادرات بقيادة رئيسه السابق محمد إسماعيل شركة SIA للاستشارات المالية التى سيرأس اسماعيل مجلس إدارتها.



وقالت مصادر مقربة للشركة الجديدة أن هيكل المساهمين يضم أيضاً محمد موسى مدير الائتمان الأسبق بالبنك والذي سيتولى منصب العضو المنتدب ومدير الاستشارات بالشركة الجديدة، بجانب مساهمات من مستثمرين آخرين من بعض شركات الاستشارات المالية العاملة فى السوق المحلية.



وأوضحت المصادر – التى فضلت عدم ذكر اسمها - أنه تم إدراج الشركة بالسجل التجارى، وومؤخراً تم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لاطلاق الشركة وادراجها ضمن سجلات المستشاريين الماليين.



وبدأ اسماعيل العمل فى القطاع المصرفى منذ 1988 فى العديد من البنوك منها مصر الدولى، والأهلى سوسيتيه جنرال، وتنقل بين إدارات الاستثمار والائتمان، وانتقل للبنك المصرى لتنمية الصادرات وتدرج حتى شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك خلال العامين الماضيين.



وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستهتم فى بداية التأسيس بإعداد دراسات التوسع وتدبير التمويلات اللازمة للشركات التى ترغب فى النمو، وسيتم التركيز على شريحة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مع محاولات استغلال الخبرات المصرفية للمؤسسين فى تدبير تمويلات بنكية للشركات.



وتابعت: «بعد فترة من الحصول على موافقة الرقابة المالية، ستتقدم الشركة بطلب لمزاولة نشاط رعاية قيد الشركات فى بورصة النيل للشركات الصغيرة المتوسطة، فى إطار الرغبة فى الاستفادة من الاهتمام الحكومى اللافت لتنمية المشروعات الصغيرة.



ووفقاً لسجلات البورصة والرقابة المالية هناك 32 شركة مقيدة تعمل فى رعاية قيد الشركات ببورصة النيل، تنشط منها 5 شركات فقط.

