التموين تحرم شركات المطاحن من نخالة القمح

المطاحن

❏ توقعات بتراجع ملحوظ فى الأرباح بعد تطبيق المنظومة الجديدة



شريف عمر



أخطرت وزارة التموين والتجارة الداخلية شركات المطاحن الحكومية ببنود المنظومة الجديدة لطحن القمح، والتى تتضمن تحديد أجرة طحن الطن الواحد بسعر 500 جنيه، بجانب تحويل جميع مخلفات الطحن «النخالة» لصالح الوزارة لتتولى بيعها.



وشهدت الأسابيع الماضية مفاوضات عديدة واجتماعات مكثفة بين الشركات والوزارة لوضع التفاصيل النهائية الخاصة بالمنظومة الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ قبل يومين، ، وكانت «المال» قد انفردت فى ديسمبر الماضى، بالكشف عن اتجاه وزارة التموين للحصول على «النخالة»، ومنع الشركات من بيعها.



وقالت مصادر مقربة من شركات المطاحن إن الأخيرة حاولت قدر الإمكان التفاوض لاستمرار منحها حرية التصرف فى بيع النخالة، والتى ساهمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية فى الارتفاعات المطردة لأرباح الشركات، إلا أن الوزارة أصرت على إلغاء هذا الحق، وتحول النقاش لرفع أجرة الطحن لنسبة معقولة تغطى التكاليف.



يُشار إلى أن «التموين» كانت تسدد 112 جنيهًا للشركات مقابل طحن الطن، إلا أنه تم تغيير العمل بهذا الأسلوب وإعداد منظومة جديدة منذ 3 سنوات، سمحت للمطاحن بحرية التصرف فى المخلفات بدلًا من تحصيل تكاليف الطحن.



ورجحت المصادر تراجع ملحوظ فى أرباح شركات المطاحن نتيجة التوقف عن الاتجار فى مخلفات طحن القمح من النخالة.



وأعلن وزير التموين مؤخرا تحديد سعر بيع طن القمح لأصحاب المطاحن بقيمة 4 ألاف جنيه، وسعر طن الدقيق للمخابز 4700 جنيه، على أن تتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، وهو ما علقت عليه المصادر بأن هيئة السلع التموينية هى من ستتولى سداد قيمة الأقماح وتوريدها للمطاحن، على أن تحصل على الدقيق ، والنخالة مقابل سداد 500 جنيه تكلفة الطحن فقط لكل طن.



ولفتت المصادر إلى أن آخر سعر لبيع طن النخالة وصل إلى 3200 جنيه، ليدخل فى صناعة الأعلاف الحيوانية، وتتراوح الطاقة الإنتاجية للشركات من النخالة ما بين 500 و1000 طن يوميا.



وتوجد 7 شركات للمطاحن تتبع وزارة التموين، تطحن 7.5 مليون طن قمح سنويًّا، هى: الإسكندرية، شرق الدلتا، ووسط وغرب الدلتا، مصر العليا، مصر الوسطى، جنوب القاهرة والجيزة، وشمال القاهرة، وقاربت إيراداتها نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالى.



