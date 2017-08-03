إسرائيل المتمردة

لعل أهم ما يمكن التوقف إزاءه عند القراءة السياسية لما تطورت إليه العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، ما يحدث من متغيرات عامة بالنسبة للفلسطينيين تحت الاحتلال أو الحاصل داخل إسرائيل بسيان، إذ يتوازى اعتلال صحة الرئيس الفلسطينى مع ضعف النظام السياسى الناجم عن الانقسامات الوطنية.. حتى فى داخل أى فصيل، كل على حدة (...) تسبب قلقاً فلسطينيا.. يفاقمه التنازع بين عدة سيناريوهات يحوطها الغموض.. قد تؤدى إلى شيوع الفوضى.. خاصة حال غياب الرئيس، أما عن الانقسامات على الجانب الإسرائيلى لا تقل ارتباكًا عن صنوها الفلسطينى، سواء من مراهنات حول تبعات ما أحدثته انتخابات رئاسة حزب العمل- المنافس- فى المفاهيم السياسية والحزبية، بما فى ذلك إمكان تغييب رئيس الائتلاف الحاكم «ليكود»، خاصة فى ضوء شبهات تحوط ذمته المالية (وعائلته).. إلى قصور فى أدائه السياسى.. تجلى أسوأ ما يكون فيما تسمى معركة القدس.. التى وإن اتخذت منحى جديداً أضاف إلى الممكنات الكامنة لدى الفلسطينيين، فإنها أظهرت الحماقة السياسية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، لكن النار بقيت تحت الرماد بين الجانبين تنذر بالاشتعال فى أى وقت.



إلى ذلك، يمكن القول إن الرئاستين الفلسطينية والإسرائيلية باتتا رهينتى حالة القلق التى تعم الشعبين، سواء لدى الأجنحة المتنافسة داخل الفصائل الفلسطينية أو سواء فى أيدى المستوطنين وقوى اليمين على يسار رئيس الحكومة الإسرائيلية الذى بات منصبه فى مهب الريح، الأمر الذى سوف ينعكس يقينًا بالسلب على الأساليب الإجرائية للتسوية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.. ولتدخل مجدداً حالة من الجمود تتفق مع اللغط والغموض اللذين يحيطان بالمطروح إسرائيلياً أو أميركيًا حول قضايا الحل النهائى.. إلا ربما باستثناء تحركات ونقاط دبلوماسية معتادة أشبه بخداع النظر، الأمر الذى لم يغب عن المكتب السياسى لحزب «الليكود» توظيفه كسبا لمزيد من الوقت يهدر خلاله كافة المبادرات المطروحة للتسوية، إذ أقرّ بيان له نهاية يوليو الماضى.. «رفض إقامة دولة فلسطينية» مع دعوة الناخبين إلى «معارضة شديدة للمبادرات السياسية»، مع تفعيل الضغوطات على السلطة الفلسطينية لمنع نشاطاتها فى المنظمات الدولية و«الاستعداد إلى إمكان انهيار السلطة الفلسطينية».



فى هذا السياق المرتبك، يتنقل مبعوث الرئيس الأميركى - بلا هدف- بين كل من الرئيس الفلسطينى «المعتل صحيًا» ورئيس الحكومة الإسرائيلية (الملاحق جنائيًا)، ذلك فى الوقت الذى تمضى فيه إسرائيل - بحسب كبار السياسيين الإسرائيليين- نحو «منحدر خطير أخلاقيًا وقيميًا».. سوف تتحول عبره إلى «دولة فصل عنصرى (أبرتايد)».. قد تجدى أو لا تجدى معها ما تطرحه من مبادرة (هلامية) فى منطلقاتها الكونفيدرالية بين الفلسطينيين ولكل من مصر والأردن، تهدف من ورائها إلى استقطاب الظروف المحلية والإقليمية والدولية لصالح غاياتها العنصرية.. وبحيث تغلق الساحة أمام أى مبادرات غربية أو شرقية أو عربية، إلا لما يتفق مع انجذاباتها نحو المزيد من القوة.. ولو تمردت فى سبيلها على العالم كله.



