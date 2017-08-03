الأزهر يدين اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى

باحات الأقصي

وكالات:



أدان الأزهر الشريف، بشدة، اقتحام أكثر من ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وذلك استجابة لدعوات أطلقتها ما تسمى "منظمات الهيكل المزعوم"، لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى، بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، وذلك بمساندة وتعزيزات من قوات الاحتلال الصهيوني.



وقال الأزهر الشريف - في بيان أمس- إنه يتابع بقلق واستنكار بالغ ما يحدث في القدس، مشددًا على أن تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك واستمرار الانتهاكات الصهيونية بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وتهديد للسلام والاستقرار العالمي.



وجدد الأزهر مطالبه، التي أطلقها في اجتماعه بهيئة كبار العلماء بالقاهرة، وما أعلنه مجلس حكماء المسلمين بجلسته الطارئة بالعاصمة الإماراتية (أبو ظبي)، بضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية فورًا لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من إرهاب الاحتلال الصهيوني ووقف مخططاته الخبيثة الرامية إلى تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، محذرا من أن استمرار هذه الانتهاكات ينذر بإشعال حرب دينية قد تقضي على الأخضر واليابس.