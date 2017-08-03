الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي اخترق المياه الإقليمية

البحرية المصرية 1

وكالات:



أعلن الجيش اللبنانى أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 463 مترا ولمدة 42 دقيقة.



وأشار الجيش- فى بيان- إلى أنه تجرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.



من جانب أخر، أعلن الجيش اللبنانى أن القوات الجوية ستقوم بتنفيذ طيران ليلى غدا من الساعة 20.10 وحتى الساعة 24.00 وذلك بالانتقال بين عدة قواعد جوية فى البلاد.