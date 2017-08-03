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سيـــاســة
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي اخترق المياه الإقليمية
الخميس 03 أغسطس 2017 04:13 ص
زورق صواريخ 1
أخر الأخبار
البحرية المصرية 1
وكالات:
أعلن الجيش اللبنانى أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 463 مترا ولمدة 42 دقيقة.
وأشار الجيش- فى بيان- إلى أنه تجرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.
من جانب أخر، أعلن الجيش اللبنانى أن القوات الجوية ستقوم بتنفيذ طيران ليلى غدا من الساعة 20.10 وحتى الساعة 24.00 وذلك بالانتقال بين عدة قواعد جوية فى البلاد.
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