كارمن لبس: العمل مع كريم عبدالعزيز أكسبني خبرة

كارمن

· لست ضد الجرأة في العمل الفني لكن لدي حدود لا أتخطاها



حوار– أحمد حمدي



شاركت النجمة اللبنانية كارمن لبس في الفترة السابقة في 3 مسلسلات دفعة واحدة وهي: "الزئبق" و"كاراميل" و"بلحظة"، لكنها تعترف أنها أرهقت كثيرا في التصوير، ولن تكرر ذلك مرة ثانية، وتكشف أنها ليست ضد الجرأة في العمل الفني والقبلات لكن بشروط معينة.



"المال" تحدثت مع كرامن لبس عن المسلسلات التي قدمتها الفترة الماضية والسينما التي تريد تقديمها للجمهور ومقارنتها للاعمال المصرية ونظيرتها اللبنانية وتجربتها مع كريم عبدالعزيز، وأمور أخرى تعترف بها في هذا الحوار.



بداية تحدثت النجمة اللبنانية كارمن لبس لـ"المال"، عن كونها ليست ضد الجرأة في تقديم الأعمال الفنية بما في ذلك القبلات والمشاهد العاطفية نوعا ما طالما ذلك يخدم القصة والعمل الفني، لكن بشرط ألا يقدم ذلك بشكل مبتذل، كما نرى أحيانا، لكنها أشارت إلى أنها شخصيا لها حدودها في الجرأة طالما تخدم العمل الفني فترفض ارتداء "مايوه" مثلا في أي مشهد مهما كانت قيمته وأهميته للمسلسل أو الفيلم السينمائي.



وأعربت كارمن عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "كاراميل" في الفترة السابقة، وذلك بالرغم من أن الكثيرين لم يتوقعوا ذلك لأنهم كانوا يرونه عملا كوميديا خفيفا، لكنه ناقش قضايا اجتماعية مختلفة بالإضافة لاحتوائه أيضا على قصص رومانسية.



ولفتت إلى أن العمل مع النجم كريم عبدالعزيز في مسلسل "الزئبق" أكسبها خبرة كبيرة، خاصة أن شخصية سارة التي قدمتها حملت تركيبة مختلفة لم تقدمها من قبل في أي عمل فني في مشوارها، كما أنها تعرضت لمواقف عصيبة بسببها بسبب التصوير في أثينا لفترة.



ونفت كارمن لبس أنها من محبي "النحت" في الأعمال الفنية كما أصبح يصفها البعض بسبب مشاركتها مؤخرا في 3 مسلسلات دفعة واحدة، وهي مسلسلات "الزئبق" و"كاراميل" ومسلسل "بلحظة اللبناني" المكون من جزأين، مؤكدة أن الأمر جاء بمحض الصدفة، وأنها لن تكرر ذلك مرة ثانية لكونها شعرت بإرهاق شديد أثناء تصوير هذه الأعمال.



ولفتت لبس إلى أنها بعيدة عن السينما لأنها لا تستهويها نوعية الأعمال المقدمة للجمهور طيلة الفترة الماضية، إلا أنها تتمنى أن تشارك في مشروع سينمائي ضخم من حيث الإنتاج والممثلين، وغير ذلك من العناصر التي تجذب الجمهور للفيلم، وتسهم في تحقيقه نجاحا وإيرادات مرتفعة.



وكشفت أنها أحبت كثيرا مسلسلات مختلفة منها مصرية وأخرى لبنانية الفترة الماضية وأهمها "لا على سعر" للنجمة نيلي كريم؛ لأنه ناقش قضية اجتماعية مهمة ومسلسل "واحة الغروب" ومسلسل "الهيبة" للنجم السوري تيم الحسن أيضا.



وعن تقديمها وسعيها للبطولة المطلقة قالت: لست من هواتها، لأنني أرى أن الأهم هو قصة العمل الذي يجب أن يكون قريباً مني، لا سيما أنه قد قدمت لي بالفعل أدوارا مطلقة، لكني لم أستطع أن أحس بها، لذلك لن أقدمها لأنها لن تضيف إلي في مسيرتي الفنية.



واختتمت أنها لا ترى اختلافا بين الدراما اللبنانية والمصرية سوى في نوعية الممثلين ولهجتهم فقط، إنما كواليس التصوير معقدة ومتعبة في لبنان مثل مصر، مشيرة إلى أن تجاربها الدرامية في مصر حققت نجاحا جيدا وراضية عن أدائها فيها خاصة مسلسلات "وعد" مع مي عز الدين، ومسلسل "سرايا عابدين" الذي قدمته مع نجوم كبار مثل يسرا وغادة عادل ونيلي كريم رغم تحفظ وانتقاد البعض للأخطاء التاريخية التي حدثت في المسلسل.