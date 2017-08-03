نجوم التسعينيات يعودون بألبومات عيد الأضحى

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· حلمي بكر: سوق الغناء حالته تصيب بالغثيان ومؤشرات الفترة القادمة سيئة

· إيساف: لا أفكر في طرح ألبوم جديد وسأكتفي بالأغنية السينجل

· مجد القاسم: لدي حنين للعودة للجمهور بألبوم غنائي وقلة الإنتاج سبب اختفاء مطربين كثيرين



أحمد حمدي



يعمل معظم المطربين حاليا على قدم وساق للانتهاء من ألبوماتهم الغنائية الجديدة ليتمكنوا من طرحها في موسم عيد الأضحى القادم، ويشهد هذا الموسم عودة عدد من للساحة الفنية الغائبين منذ سنوات عن الساحة، منهم: محمد محيي وهشام عباس، بالإضافة لعمرو دياب وتامر عاشور وغيرهم.



ويرى بعض النقاد وصناع الموسيقى في مصر الموسم برؤى مختلفة نرصدها في هذا التقرير.



فيرى الملحن حلمي بكر أن سوق الغناء يشهد منذ فترة حالة تدعو للغثيان، ولا توجد أي مؤشرات تبشر بالخير على المدى المنظور، مضيفا أن معظم الأغنيات أصبحت بلا قيمة أو جودة فنية حتى تلك التي يقدمها مطربون كبار أمثال عمرو دياب.



وأضاف في حديثه لـ"المال" أن آخر أغنيات عمرو دياب "معدي الناس" التي قام بطرحها مؤخرا لم يستمع لها تتردد في الشوارع وفي كل مكان حتى الان، وليس ذلك هو النجاح الذي كان يحققه دياب السنين الماضية، مشيرا إلى أن هناك على الجانب الآخر أصوات جيدة مثل كارمن سليمان لكنها اهتمت بالغناء في الخليج لجلب الأموال فقط دون النظر والاهتمام بالقيمة الفنية.



وأشار بكر إلى أن عودة بعض المطربين كهشام عباس ومحمد محيي للساحة الفنية في عيد الأضحى لا جدوى منها، وذلك لأنهم لا يملكون أرضية صلبة يقفون عليها أو نجاح يستندون إليه لكي يعودون للساحة الفنية، كما أن الجمهور الآن أصبح أكثر شراسة من السابق ولا يستهان به ولن يقبل بأي عمل فني.



وأكد بكر أنه يجب التركيز على الأصوات الجيدة على الساحة الفنية مثل الكبار هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد ثروت، بالإضافة للنجوم الشباب مثل تامر حسني ومحمد حماقي وعمرو دياب وشيرين عبدالوهاب، وفي المقابل لا يجب تسليط الضوء على أي عمل وصوت رديء مثل أغنية "ركبني المرجيحة" التي طرحت الأيام السابقة ولاقت رواجا تجاريا كبيرا، وغيرها من الأغنيات والأصوات المبتذلة.



أما النجم الشاب إيساف فلفت إلى أن أحوال الأغنية اختلفت حاليا عن السنين الماضية، فلم يعد هناك تواجد قوي للألبومات الغنائية بسبب قرصنة الإنترنت التي دمرت صناعة الموسيقى بمصر، لذلك فإنه بعد تجربة ألبومه الأخير الذي يحمل عنوان "الحقيقة" فإنه لا يفكر حاليا بطرح أي ألبوم جديد وسيكتفي بطرح أغنية منفردة "سينجيل" كل 3 أشهر.



وتابع أن عدد ألبومات موسم عيد الأضحى قليل جدا مقارنة بحجم صناعة الموسيقى في مصر وبعدد مبدعيها من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين ومطربين، لكن بسبب عدم وجود إنتاج حقيقي غزير قل عدد الألبومات المطروحة للجمهور.



أما النجم السوري مجد القاسم فقال إن عدد الألبومات الغنائية أصبح قليل جدا بسبب قلة الإنتاج الغنائي، موضحا أنه منذ 5 سنوات لم يطرح البوما غنائيا جديد لذلك لديه حنين كبير للعودة للجمهور بالبوم قوي.



وأضاف أنه لا يمكن تجميع جميع فئات الجمهور على أغنية واحددة منفردة، لكن الألبوم يضم أغنيات تحمل أذواقا مختلفة منها الشعبي والموال والأغنية الرومانسية والدرامية أيضا، وذلك ما سيقدمه في ألبومه الجديد.



واختتم القاسم أنه يتمنى عودة الإنتاج الموسيقى بقوة مرة أخرى للساحة الفنية حتى تعود أصوات مهمة للغناء مثل خالد عجاج، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وغيرهم للجمهور.