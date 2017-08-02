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الإسكندرية
إلغاء مشروع الأبقار العشار وتحويله لمشروع تسمين بمطروح
الأربعاء 02 أغسطس 2017 11:16 م
عجل تسمين
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عجل تسمين
معتز محمود
قال مصدر بديوان محافظة مطروح إن مشروع الأبقار العشار الذى كانت تتسلمها وزارة التضامن الاجتماعى تم إلغاؤه وتحويله إلى مشروع عجول تسمين لتوزيعها وذبحها بالمنافذ.
وأضاف المصدر أن المحافظة تلقت شكاوى مؤخرا من سكان منطقة العميد بالحمام لعدم استلامهم مشروع الأبقار بالمركز.
ولفت المصدر إلى أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح قرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لمعرفة أسباب توقف مشروع الأبقار العشار، والذى كان يستفيد منه أهالى بمنطقة العميد بالحمام.
وأشار المصدر إلى أن نتائج أعمال اللجنة أسفرت عن أن وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن هذا المشروع، والذى تم إلغاؤه وتحويله إلى مشروع عجول تسمين لتوزيعها وذبحها بالمنافذ.
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