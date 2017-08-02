بريطانيا تعرض الحياة الجنسية للأميرة ديانا

الأميرة ديانا

خالد بدر الدين



تعرض القناة الرابعة فى التلفزيون البريطاني يوم الأحد المقبل تسجيلات للأميرة الراحلة ديانا فى لقطات تناولت فيها زواجها خلال جلسات تم تسجيلها مع مدرب على مهارات الخطابة فى فيلم وثائقي تتحدث فيه بصراحة عن حياتها الجنسية مع الأمير تشارلز وحزنها على الانهيار المدوي لزواجها وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين لوفاتها.



وذكرت وكالة رويترز أن الأميرة ديانا وهي الزوجة الأولى لولي العهد البريطاني توفيت عن عمر 36 عاما في باريس يوم 31 أغسطس 1997 بعد أن تحطمت سيارة ليموزين كانت تقلها وعشيقها دودي الفايد في نفق أثناء محاولتها الهروب من مصورين كانوا يطاردونهما بدراجات نارية.



وكانت ديانا تبلغ من العمر 19 عاما عندما ارتبطت بالأمير تشارلز عام 1981 ولكن زواجهما انهار حيث ألقت ديانا باللوم على كاميلا باركر بولز التي كانت عشيقة لتشارلز ثم أصبحت زوجته بعد وفاة الأميرة الساحرة التى محل إعجاب العالم كله.



وتقول ديانا "كان الأمر غريبا جدا. لم يكن هناك أي احتياج من ناحيته لممارسة الحب معى حيث كانت العلاقة الحميمية تحدث مرة واحدة فقط كل ثلاثة أسابيع ! كما تحدثت عن كيفية اقترابها من الملكة إليزابيث للحديث عن انهيار زواجها".



وقالت ديانا " الملكة قالت لي 'لا أعرف ما الذي يتعين أن تفعليه. تشارلز ميؤوس منه'. وكان هذا كل ما في الأمر". كما قالت إن الأمير فيليب والد تشارلز منحه الإذن كي يدخل في علاقة إذا لم ينجح زواجه.



وصور مدرب الخطابة بيتر سيتيلين اللقطات في قصر كينزنجتون عامي 1992 و 1993 وبعد معركة قضائية طويلة حصل المدرب على الشرائط.

وبثت شبكة NBC لقطات من الشرائط في التليفزيون الأمريكى وفي عام 2007 حاولت شبكة BBC البريطانية أيضا استخدام الشرائط ضمن فيلم وثائقي ولكن الفيلم تم إلغاؤه.