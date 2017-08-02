الزمالك يقترب من روقة وإعادة قمر ويناقش تعديل عقد أمام

فريق الزمالك 66

على المصري



اتفق محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، مع مسئولي نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، علي الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، ووقع اللاعب الشاب بالفعل علي عقود تربطه بالزمالك، اليوم الأربعاء.



ويستغل رئيس الزمالك علاقته الجيدة بمسؤولي الفريق العسكري، لحسم الصفقة خلال اليومين المقبلين، بناء على توصية من طارق يحيي المدير الفني الحالي المؤقت للزمالك، الذي درب اللاعب في الموسم المنصرم مع النادي العسكري، وكان يضعه البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني المقال من تدريب الفريق، ضمن 3 أسماء في منتصف الملعب يرغب في التعاقد مع أحدهم ، برفقة فريد شوقي ومحمد فتحي لاعبي المصري وإلاسماعيلي علي الترتيب.



وقد يضغط مرتضي منصور، علي مسئولي طلائع الجيش، الذين أرسلوا فاكسا رسميا لإدارة الزمالك، لضم الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق، والمنتقل حديثا من نادي أسوان، بعدما رفض مسئولي القلعة البيضاء، عرض النجم الساحلي التونسي، لضم على سبيل الإعارة في الفترة الحالية، وتتجه النية لدى مسئولي النادي للموافقة على إعارة اللاعب للطلائع، مقابل الحصول على خدمات روقة.



وفي سياق مواز، أجتمع خالد قمر مهاجم الفريق والذي تمت إعارته إلى صفوف سموحة والاتحاد السكندري في الموسمين الماضيين، مع مرتضي منصور، بصحبة وكيل أعماله نبيل أبو زيد، ليقرر رئيس الزمالك استعادة اللاعب رسميا بداية الموسم المقبل.



وسيشارك قمر في تدريبات الفريق بداية من الغد، علي أن يعقد جلسة أخرى مساء اليوم في مكتب مرتضي منصور خارج النادي، لتوقيع عقود عودته بصورة رسمية للفريق، رغم أن المدير الفني البرتغالي المقال من تدريب الفريق، كان يرفض عودة اللاعب.



وفي سياق أخر، تبحث إدارة الزمالك، تعديل عقد حازم أمام الظهير الأيمن للفريق، العائد من الإعارة في الاتحاد السكندري، بعدما اتفق مع مجلس الزمالك على العودة بناء على العقد الثلاثي الذي وقعه مع الناديين في الموسم الماضي، ويقضي بعودته للزمالك بعد نهاية الإعارة .



وجاء تألق اللاعب في البطولة العربية، ليجعله يطالب بضرورة تعديل عقده من 2.5 مليون جنبه في الموسم الواحد، ليصبح ضمن الفئة الأولى في الفريق، وهو ما سيناقشه مجلس الزمالك خلال الفترة المقبلة.



وفي مفاجأة جديدة، أستقر مجلس الزمالك على بقاء علي فتحي الظهير الأيسر للفري، في الموسم المقبل وعدم رحيله عن القلعة البيضاء، رغم إدراج أسمه في قائمة الراحلين، عقب نهاية كأس مصر، و يأتي القرار بعد غموض موقف محمد ناصف من التجنيد خلال الفترة الحالية وصعوبة تواجده مع الفريق في الفترة المقبلة بشكل منتظم بسبب .



ويجري الزمالك محاولات مكثفة لإخراج ناصف من التجنيد، و التواجد في التدريبات الجماعية للفريق و المشاركة في المباريات المقبلة، قبل أن يستقر المجلس علي بقاء علي فتحي في الموسم الجديد، مع أحمد أبوالفتوح لعدم وجود ظهير أيسر أخر قادر على التعويض.



وفي سياق أخر، قرر مرتضى منصور تعيين بدر حامد، نجم الزمالك في فترة الثمانينيات، رئيسا لقطاع الناشئين خلفا لمحمد صلاح، الذي اعتذر عن استكمال مهام عمله، بسبب توليه مهمة فريق نجوم المستقبل.



وعقد مرتضى منصور جلسة مع بدر حامد في وجود الجهاز الفني للفريق الأول وإسماعيل يوسف رئيس القطاع، وبذلك

يعود نجم الزمالك السابق، لقيادة القطاع بعد غياب 27 سنة عن النادي، ويعقد أول اجتماعاته يوم السبت المقبل للتعرف على سير العمل داخل القطاع.