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سيـــاســة
قبول طعن النيابة على إخلاء سبيل ألتراس أهلاوي
الأربعاء 02 أغسطس 2017 07:54 م
ألتراس اهلاوي 559
أخر الأخبار
ألتراس أهلاوي 5589
تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات
كتبت نجوى عبد العزيز
قررت غرفة المشورة محكمة القاهرة قبول استئناف النيابة ، على إخلاء سبيل 7 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، في اتهامهم بالتحريض على التظاهر في ذكرى مذبحة بورسعيد، وأمرت بتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (ألتراس أهلاوي)، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد.
وقدمت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، في وقت سابق، استئنافا على قرار إخلاء سبيل الأعضاء السبعة، ودفع محامى الألتراس بتطبيق قانون الرياضة، واستبعاد الشبهة الجنائية عن تكوين المتهمين رابطة الألتراس.
النادي الأهلي
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