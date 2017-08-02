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سيـــاســة
قطر تشري قطعا بحرية من إيطاليا مقابل 5 مليارات يورو
الأربعاء 02 أغسطس 2017 07:04 م
أمير قطر تميم
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أمير قطر تميم
رويترز
أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء، توقيع صفقة لشراء 7 قطع بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو (5.91 مليار دولار) في إطار اتفاق تعاون عسكري بين البلدين.
وأعلن آل ثاني عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو في الدوحة بعد محادثات بشأن مساعي إنهاء النزاع بين قطر والدول العربية الأربع.
وقال إنه سعيد بإعلان إتمام الصفقة بين القوات البحرية الأميرية القطرية لشراء سبع قطع بحرية إيطالية في إطار التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
وذكر أن قيمة الصفقة تقدر بنحو خمسة مليارات يورو لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل أو يكشف عن أسماء الشركات المشاركة.
وفي يونيو من العام الماضي قالت شركة فينكانتييري لبناء السفن المملوكة للدولة الإيطالية إنها وقعت اتفاقا قيمته 4 مليارات يورو لبناء سفن لقطر.
وفي ذلك الوقت ذكرت الشركة أنها ستمد قطر بأربع سفن حربية وسفينتي دعم ومنصة لهبوط الطائرات البرمائية بالإضافة إلى خدمات دعم لقطر لمدة 15 عاما بعد التسليم.
وأضافت أن كل السفن ستبنى في أحواض سفن إيطالية وإن عملية البناء ستبدأ عام 2018. وقال مسؤول بشركة ليوناردو الدفاعية آنذاك إن الشركة ستزود السفن بالأجهزة الإلكترونية وأنظمة الأسلحة مقابل نحو ثلث قيمة الصفقة.
وتخوض قطر نزاعا مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر التي تتهمها بدعم الإسلاميين وإيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
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