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اقتصاد وأسواق
اعتصام الصيادلة أمام مكتب وزير الصحة غدا
الأربعاء 02 أغسطس 2017 06:48 م
نقابة الصيادلة
أخر الأخبار
نقابة الصيادلة
أحمد صبرى
خاطبت النقابة العامة للصيادلة وزارة الداخلية لإخطارها بتنظيم اعتصام سلمى أمام مكتب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وبمقر النقابة بشارع قصر العيني ظهر غد الخميس.
وقال الدكتور أحمد فاروق أمين عام النقابة: إن هذا الاعتصام سينظم أيضا بالنقابات الفرعية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بتاريخ 25 يوليو المنصرم.
وأكد فاروق فى خطاب للنقابات الفرعية أن الاعتصام جاء للمطالبة بعودة العمل بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2012 والخاص بموافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها، وإلغاء قرار إضافات الصناعات الدوائية إلى تخصصات المعاهد الفنية الصحية، وتنفيذ قرار 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإلغاء قرار البيع بسعرين.
وزارة الصحة
نقابة الصيادلة
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