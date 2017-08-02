حجز دعوى إسقاط الجنسية عن صلاح عبدالمقصود 5 أغسطس

صلاح عبدالمقصود

كتبت نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، المطالبة بإسقاط الجنسية عن الإخوانى صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، والكاتب الصحفى خالد بركات لجلسة ٥ أغسطس الجاري.



اختصمت الدعاوى، وزير الداخلية، وقالت إن عبدالمقصود دأب على التحريض ضد مصر من خلال البرامج التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد.