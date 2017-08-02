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بنـــوك
سعر شراء الدولار يتراجع 4 قروش بالبنوك
الأربعاء 02 أغسطس 2017 06:04 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبة محمد
قال البنك المركزي إن متوسط سعر شراء
الدولار
تراجع 4 قروش في البنوك ليسجل 17.7901 جنيه للشراء، مقابل 17.84 جنيه أمس، كما انخفض متوسط البيع إلى 17.8901 جنيه، بدلاً من 17.94 جنيه، أمس.
كان سعر
الدولار
تراجع صباح اليوم بعدد من البنوك الكبرى أهمها البنك الأهلي الذي خفض
الدولار
قرشاً إلى 17.77 للشراء و17.87 جنيه للبيع.
وتراجع السعر لدى بنك مصر 3 قروش إلى 17.79 جنيه و17.89 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.
كما خفض القاهرة سعر
الدولار
5 قروش إلى 17.75 جنيه و17.85 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.
وتراجع سعر
الدولار
لدى بنك QNB-الأهلي 3 قروش إلى 17.77 جنيه و17.87 جنيه على الترتيب.
وخفض البنك التجاري الدولي السعر 4 قروش إلى 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.
أيضا تراجع السعر لدى بنك الاسكندرية واتش اس بي سي 3 قروش إلى 17.80 جنيه و17.90 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.
وبدأ أمس البنك الأهلي المصري بخفض طفيف لسعر
الدولار
بواقع قرشين ليسجل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع خلال التعاملات في ظل استقرار الأسعار لدى البنوك الأخرى فيما بدأت موجة التراجع اليوم بالبنوك الكبرى الأخرى.
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