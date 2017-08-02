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بورصة وشركات
إلغاء التعاملات على سهم غاز مصر للجلسة السادسة على التوالي
الأربعاء 02 أغسطس 2017 05:54 م
غاز مصر 66
أخر الأخبار
غاز مصر 66
رجب عزالدين
قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء كافة العمليات المنفذة على سهم شركة غاز مصر خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء وللمرة السادسة على التوالى.
وأضافت البورصة فى بيان منشور على موقعها الالكترونى " أن القرار يأتى استنادا لاحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية".
وألغت البورصة العمليات المنفذة على السهم على مدار 5 جلسات ماضية منذ 26 يوليو المنصرم إضافة على إلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسات الاستكشافية .
وتقول البورصة إن هناك ارتفاعا غير مبرر فى سعر السهم الذى كسر حاجز ال200 جنيه بينما تنفى الشركة وجود أى أحداث غير معلنة أثرت على سعر السهم .
وأعلنت الشركة الاثنين الماضي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم.
يذكر أن أرباح "غاز مصر" ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.
غاز مصر
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