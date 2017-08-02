الجامعة اليابانية تستقبل 214 طالبا لبكالوريوس الهندسة وإدارة الأعمال



هاجر عمران:



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعة المصرية اليابانية تستقبل خلال العام الدراسى الجديد 214 طالبا، يمثلون الطاقة الاستيعابية لطلاب بكالوريوس الهندسة وإدارة الأعمال، موزعين بواقع 144 طالبا للهندسة، و72 طالبا للثانية.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع السفارة اليابانية، منذ قليل، أنه تم الاتفاق منذ عام 2009 مع الجانب اليابانى، على أن تصبح الجامعة مركزا متميزا فى التعليم، وبدأت عملها فى 2010 وتم تخريج 11 دفعة حتى الأن.



وأكد الوزير أن الجامعة يعمل بها 100 أستاذ وخبير، بخلاف الأجهزة الحديثة.



وتابع: نبدأ اليوم عصر جديد لكليات الهندسة، بما يتوافق مع خطة 2030 للتنمية المستدامة.



وأشار إلى أن قبول الطلاب سيتم وفقا لامتحان قدرات فى الكيمياء والفيزياء واللغات.



ولفت إلى أن الجامعة اليابانية تقدم منحا للطلاب، ممولة من الجانبين، ومؤسسة مصر الخير، وأوضح أن الدراسة تتم وفقا لنموذج الدراسة التطبيقى الذى يتماشى مع مدارس النيل.



من جهته قال تاكيهاروا كاجاوا، السفير الياباني بالقاهرة: يسعدنى إعلان أن الجامعة حققت نجاحا كبيرا فى الدراسات العليا، ودخلت مرحلة جديدة على مستوى البكالوريوس، وأضاف أن الحكومة اليابانية تقدم دعما ماليا للجامعة باستمرار، وأشار إلى أن الخريجين يمكنهم العمل فى شركات يابانية، وهى فرصة جيدة .





و قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس مجلس إدارة الجامعة المصرية اليابانية، إن الدعم المتواصل من الجانبين المصرى الياباني، هو السبب فى الوصول لمرحلة البكالوريوس .



وقدر مصاريف الدراسة فى كليات الهندسة بـ 82 ألف جنيه، وإدارة الأعمال بـ 60 ألف جنيه .

