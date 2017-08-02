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رياضة
باريس تترقب وصول نيمار
الأربعاء 02 أغسطس 2017 04:44 م
نيمار ووكيله
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نيمار ووكيله
وكالات
يوجد فاجنر ريبيرا، وكيل أعمال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الإسبانى، حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، قبيل الوصول المحتمل للاعب في ظل التكهنات بانتقاله من الفريق الكتالونى إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكشفت الصور المنشورة على حسابات ريبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجوده في باريس، بدءا من صورة نشرها أمس مصحوبة بتعليق "ضوء أخضر، سنذهب للعمل"، وبعدها نشر صورة له من باريس وكتب "باريس الرائعة، برج إيفل والطعام وكرة القدم".
وقال وكيل أعمال نيمار : "سندفع الشرط الجزائي اليوم، والمقدر بـ 222 مليون، نريد أن يتم تقديم نيمار في باريس نهاية هذا الأسبوع"، وينتظر ريبيرا، بالفعل في باريس، ومنتظر وصول نيمار من أجل حضور المرحلة النهائية من المفاوضات مع باريس.
وذكرت محطة "BFMT TV" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن نيمار أخطر زملائه في البارسا صباح اليوم، بأنه سيرحل عن النادي الكتالوني، لذا ينتظر وصوله إلى باريس قبل صباح غد الخميس.
وتضيف المحطة نفسها أن نيمار سيخضع للكشف الطبي غدا، وسيتم التعاقد معه رسميا مساء الخميس أو بعد غد الجمعة، لأن الـ"BSG"، يرغب في تقديمه كلاعب جديد في صفوفه قبيل إنطلاق مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الفرنسي السبت المقبل.
برشلونة
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