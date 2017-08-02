الزمالك يتلقي عرضا من النجم الساحلى لاستعارة سيسه

سيسه

علي المصري:



تلقي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، عرضاً من نادي النجم الساحلي التونسي، من أجل إستعارة الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، لمدة عام مقابل 250 ألف دولار، بعدما أنضم اللاعب من نادى أسوان، وتسلم الزمالك الإستغناء الرسمي للاعب أمس الثلاثاء.



ويمتلك الزمالك ستة لاعبين أفارقة في الوقت الحالي، هم وبذلك يكون رزاق هو الإفريقي السادس في الزامبي إيمانويل مايوكا، والنيجيري معروف يوسف، والبوركيني محمد كوفي، والكونغولي كابونجو كاسونجو، إضافة لسيسيه وأتشيمبونج، وتنص لوائح اتحاد الكرة علي قيد ثلاثة أجانب فقط في قائمة كل فريق، ويضغط الزمالك من أجل زيادتهم لأربعة لاعبين.



وكان مجلس الزمالك قد اتفق مع الجهاز الفني المؤقت للفريق بقيادة طارق يحيي، علي إعارة الثنائي الأفريقي، الإيفواري رزاق سيسيه، والغاني بنيامين أتشمبونج، القادمين من أسوان والداخلية علي الترتيب.



وفى سياق أخر، قال حسين السيد مدير الكرة بفريق الزمالك، أن مرتضى منصور، قام بتكليفة بدراسة اللائحة الحالية للفريق الأول، وأكد مدير الكرة أن هذا التكليف من قبل رئيس النادى، يأتي من أجل تعديل اللائحة.