التموين: انتهاء مهلة سداد المبلغ التأميني للمخابز غدًا

وزير التموين علي مصيلحي

محمد مجدي



قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية السماح للمخابز البلدية المدعمة، بصرف أرصدة الدقيق حتى انتهاء مهلة السداد للمبلغ التأميني والذي يصل إلي مدة 3 أيام من إجمالي الكمية التي يحصل عليها المخبز، غدا الخميس، وذلك حسب ما ذكرته وزارة التموين في بيان صحفي.



وقرر المصيلحي، تشكيل لجنة عليا بهيئة السلع التموينية ولجان فرعية بمديريات التموين على مستوى الجمهورية للفصل في المتأخرات المالية المستحقة عن أجرة الخبز أو المبالغ التي سبق سدادها بعض أصحاب المخابز تحت حساب تسليم الدقيق في فترات سابقة وكذلك المتأخرات المالية للمطاحن.



وشدد المصيلحي، على أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تهدف إلى إيصال الدعم المقدر بـ45 مليار جنيه لمستحقيه وتطوير صناعة الخبز والطحن التي تنتج نحو 250 مليون رغيف يوميا للارتقاء بجودة المنتج.



وأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن فروع بنوك الإسكان والتعمير، والأهلي، ومصر، شهدت إقبالا كبيرا من أصحاب المخابز في ثاني أيام بدء العمل بالمنظومة الجديدة لإنتاج الخبز لسداد قيمة التأمين على حساب مشروع دعم الخبز رقم 0520000008414 ببنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين أو تحويل المبلغ على نفس الحساب من خلال فروع بنكي الأهلي ومصر على أن تتضمن بيانات التأمين المبلغ واسم المودع وكود المخبز ورقم التليفون.



كما وقعت شركات مطاحن قطاع الأعمال العام ومطاحن القطاع الخاص عقود الطحن التي تنص على سداد قيمة الأقماح التي تحصل عليها من هيئة السلع التموينية بالسعر الحر.