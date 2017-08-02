الآثار تبدأ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع تنمية القاهرة التاريخية

القاهرة التاريخية

دعاء محمود



بدأت وزارة الآثار أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية، وذلك استكمالاً لأعمال المرحلتين الأولى والثانية واللتين تم الانتهاء منهما في نوفمبر 2014 بالتعاون مع منظمة اليونسكو.



وأوضح محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، أن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة لمشروعات التنمية والإحياء العمراني لمناطق القاهرة التاريخية والتعاقد مع استشاري عام للمشروع (مركز هندسة الآثار والبيئة – كلية الهندسة - جامعة القاهرة) والذي بدوره تعاقد مع مجموعة من الخبراء تجاوز عددهم الأربعين خبيرا في جميع المجالات التخصصية المطلوبة للعمل بالمشروع.



وأكد عبد العزبز أن هذه المرحلة تأتي كضمانة لاستمرار المشروع خلال الأعوام القادمة بصوره مرحلية ومرتبة لتنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية وليس فقط مباني أثرية، بالإضافة إلى الالتزام بإطار زمنى يعطى نتائج إيجابية طوال فترة العام الواحد وهي الفترة المتوقعة للمشروع.



وأضاف عبدالعزيز أن أعمال المرحلة الثالثة تتضمن إعداد دراسات ومنهج يهدف إلى وضع أسس إدارية واقتصادية وعمرانية وقانونية وثقافية للمشروع تتناسب مع كون القاهرة التاريخية تراث محلي وعالمي ومراعاة الحفاظ على النسيج العمراني والتوازن البيئي لمناطق الاستثمار.



واستطرد قائلاً أن من أهم المحاور التي يهدف إليها المشروع هو وضع برامج اقتصادية واستثمارية، تعمل على خلق فرص استثمارية، وفرص عمل لأفراد المجتمع وتنشيط الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ذاتالصلة بالطابع العمراني الأمر الذي سيساهم في جذب السكان الأصليين للعودة للمنطقة ودفع عمليات التنمية المجتمعية.



وأشار إلى ضرورة وضع البرامج والخطط اللازمة للحصول على الدعم المالي والعلمي (المحلي والعالمي) وعمليات التمويل والاستثمار بالإضافة إلى الخطط العامة للتسويق للمشروع وكذلك البرامج الدعائية لفكرته ونجاحاته.



يذكر أن اعمال المرحلتين الأولى والثانية، انتهت من وضع برنامج شامل يستهدف ثلاث مراحل للمشروع تمثل في إعداد مخطط متكامل للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة ادارة الموقع حسب الآلية المتفق عليها من خلال انشاء اطار مؤسسي يدعو إلي التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون في شأن ذلك.



بالإضافة إلى وإنشاء قاعدة بيانات للتراث العمراني لكل منطقة يتم تطويرها، والتوعية الاثرية العامة للشعب المصري ووضع معايير محددة يلتزم بها في كيفية التعامل مع ذلك التراث.









