قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة

محطة المياه

المال ـ خاص:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن المناطق التالية: (المنشية الجديدة – الإسكان الصناعي – منطقة نوبار – منطقة أبو العسل – مساكن نوبار – عزبة عثمان – مدينة بدر – الوحدة العربية – الصوالحة – منشية الحرية – عزبة السماع)، وذلك ابتداء من الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء 2/8/2017 وحتى الساعة 8 صباح غد الخميس 3/8/2017، نظراً لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال إصلاح خط الطرد بمنطقة محطة سوق الأحد بشبرا الخيمة.​



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.