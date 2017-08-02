EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الخارجية: إنشاء آلية بين مصر والجزائر للتنسيق الأمني
الأربعاء 02 أغسطس 2017 02:38 م
مصر والجزائر
أخر الأخبار
مصر والجزائر
سمر السيد:
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن لقائه مع نظيره الجزائرى عبد القادر مساهل تناول تعزيز أصر التعاون المشتركة فى جميع المجالات وتجاوز أى عوائق كوسيلة للرغبة المشتركة لإيجاد مساحة أوسع من التعاون الذى يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.
ولفت فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى تلا جلسة مباحثات مشتركة بين وزيرى الخارجية المصرى والجزائرى صباح اليوم، إلى أن اللقاء تطرق للوضع فى ليبيا وهناك تطابق بين قيادتى البلدين بشأن رؤيتها ومن المقرر العمل فى الإطار الكامل لعودة ليبيا لوحدتها وعمل مؤسساتها والوفاء بمتطلبات شعبها وحماية البلد من أى أطماع خارجية تحول دون استفادة الشعب من مقدراته وذلك بالتعاون مع تونس ودول الجوار خاصة الإفريقية منها.
وقال شكري إنه تم الاتفاق على إنشاء آلية بين وزرارتى الداخلية بالبلدين لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الثنائى لتوفير المعلومات اللازمة للتنسيق فى القضايا الأمنية بجانب تشكيل لجنة مصرية جزائرية لتناول موضوع إصلاح جامعة الدول العربية، والتي يمكن أن تتسع عضويتها لتشمل دولا عربية أخري راغبة في التباحث في هذا الشأن كوسيلة لدفع الدول فى طريق الوحدة، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الثنائية مع الجزائر وحرصه على العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعبين.
واستعرض شكري الموقف المصري تجاه الأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق والتدخلات من خارج المنطقة في الشئون الداخلية للدول العربية فضلا عن القضية الفلسطينية على ضوء التطورات الأخيرة في القدس.
وأكد أن اللقاء تناول الجهود التي قامت بها القاهرة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين القيادات الليبية، فضلا عن نتائج اللقاءات مع الرئيس الليبى فايز السراج والمشير خليفة حفتر خلال زيارته الأخيرة لباريس، مؤكدا في هذا الصدد على أن الحل السياسي القائم على اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، ومشددا على ضرورة تنسيق المواقف بين مصر والجزائر باعتبارهما دول جوار مباشر لليبيا والأكثر تأثرا بتدهور الأوضاع فيها، منوها بأن استقرار ليبيا هو ضمان لأمن واستقرار البلدين.
وزارة الخارجية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا