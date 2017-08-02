إحالة سائقى السكك الحديدية المتهمين بتعاطى المخدرات للتحقيق

اللواء مدحت شوشة - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر

المال - خاص



أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه فور علم رئيس الهيئة مدحت شوشة بما أثير فى مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية من سلوك غير أخلاقى لبعض سائقى القطارات من خلال مقطع فيديو يظهر بعض السائقين وهم يتراقصون ويتعاطون المخدرات، قرر على الفور بتحويلهم للتحقيق ووقفهم عن العمل احتياطياً لحين انتهاء التحقيقات طبقا لنص المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة.



وأوضحت الهيئة فى بيانها أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى وتم تصويره فى شهر يناير 2017 وهو لجرار قطار مخصص لتجديدات وصيانة السكك ويعمل فى مناطق الصيانة والتجديدات وليس محملا بالركاب أو البضائع كما يتداول فى المواقع وأن جميع السائقين العاملين على القطارات يتم اخضاعهم للكشف الطبى بصفة دورية، بخلاف الكشف المفاجئ أثناء مسيرهم بالقطارات للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة وفى حالة ثبوت ذلك يتم ابعادهم عن العمل حرصا على امن وسلامة الركاب والمواطنين.



وافادت الهيئة فى بيانها أن الهيئة يعمل بها حوالى 6 آلاف سائق ومساعد وأن ما حدث حالة فردية لا تتعدى نسبة ضئيلة جدا من اجمالى عدد السائقين العاملين على خطوط الهيئة، ويتم تدريبهم عمليا على أعلى مستوى باحدث التكنولوجيا المتقدمة بنظام المحاكيات لرفع كفاءتهم فنيا.