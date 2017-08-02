EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
إحالة سائقى السكك الحديدية المتهمين بتعاطى المخدرات للتحقيق
الأربعاء 02 أغسطس 2017 02:30 م
اللواء مدحت شوشة - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر
أخر الأخبار
اللواء مدحت شوشة - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر
المال - خاص
أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه فور علم رئيس الهيئة مدحت شوشة بما أثير فى مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية من سلوك غير أخلاقى لبعض سائقى القطارات من خلال مقطع فيديو يظهر بعض السائقين وهم يتراقصون ويتعاطون المخدرات، قرر على الفور بتحويلهم للتحقيق ووقفهم عن العمل احتياطياً لحين انتهاء التحقيقات طبقا لنص المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة.
وأوضحت الهيئة فى بيانها أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى وتم تصويره فى شهر يناير 2017 وهو لجرار قطار مخصص لتجديدات وصيانة السكك ويعمل فى مناطق الصيانة والتجديدات وليس محملا بالركاب أو البضائع كما يتداول فى المواقع وأن جميع السائقين العاملين على القطارات يتم اخضاعهم للكشف الطبى بصفة دورية، بخلاف الكشف المفاجئ أثناء مسيرهم بالقطارات للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة وفى حالة ثبوت ذلك يتم ابعادهم عن العمل حرصا على امن وسلامة الركاب والمواطنين.
وافادت الهيئة فى بيانها أن الهيئة يعمل بها حوالى 6 آلاف سائق ومساعد وأن ما حدث حالة فردية لا تتعدى نسبة ضئيلة جدا من اجمالى عدد السائقين العاملين على خطوط الهيئة، ويتم تدريبهم عمليا على أعلى مستوى باحدث التكنولوجيا المتقدمة بنظام المحاكيات لرفع كفاءتهم فنيا.
السكك الحديدية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا