شكري عن زيارته للسودان: لا نتآمر على أحد

سامح شكري

سمر السيد:



أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم المقررة عصر اليوم تستهدف التنسيق والتشاور مع نظيره السودانى حول القضايا التى تهم البلدين والتأكيد على الروابط المشتركة واستمرار التنسيق والعمل السريع لإزالة أى شوائب قد تطرأ على العلاقات.



وأكد فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الخارجية منذ قليل بين الوزير سامح شكرى ونظيره الجزائرى عبد القادر مساهل، أن كافة القضايا وبنود التعاون ستكون مطروحة فى اللقاء وتوضيح الرؤية المصرية فى أزمة قطر ومدى التضحيات التى دفعت مصر ثمنها نتيجة وقوعها تحت براثن الإرهاب.



ولفت إلى أن كافة الملفات مفتوحة بشفافية فى ظل أن الدولتين تربطهم مصالح مشتركة وصلات قوية، مؤكداً ان مصر لا تتآمر على أحد ولا تتدخل فى شئون أى دولة اخرى ويتم العمل من أجل رفاهية الشعب المصرى وكذا الشعوب العربية الأخرى.



ومن المقرر أن يترأس شكري وفد مصر في أعمال لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، ويرأس الجانب السوداني نظيره إبراهيم غندور، وذلك في إطار الاتفاق بين البلدين على دورية إنعقاد اللجنة وحرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.



وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح أمس بأن الاجتماع يعد الثالث للجنة، وسبقه اجتماع بالخرطوم في 20 أبريل الماضى، والقاهرة في 3 يونيو الماضى، مضيفا أن هناك حرص من الجانبين على مناقشة كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بشفافية وصراحة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن العمل على معالجة كافة الشواغل والمعوقات أمام تطوير العلاقات الثنائية.



ومن المنتظر أن تناقش اللجنة كافة جوانب التعاون الثنائي، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو التجاري، ومتابعة تفعيل عدد من المشروعات التكاملية الاقتصادية الكبرى التي تم التوافق عليها في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة، كتطوير المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وتفعيل المشروع الاستراتيجي المشترك لانتاج اللحوم، فضلاً عن متابعة مشروع التكامل الزراعي المشترك في ولاية النيل الأزرق. كما تتناول اللجنة متابعة أداء الإعلام في البلدين، في إطار الحرص المشترك على الحفاظ على العلاقات الأخوية والابتعاد عن كل ما يعكر صفو تلك العلاقات.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللجنة سوف تتناول أيضا الإعداد لعقد لجنة المنافذ المشتركة بالقاهرة، وعقد اللجنة القنصلية المشتركة فى الخرطوم، فضلا عن التنسيق لعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى.