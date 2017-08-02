برشلونة يعلن رحيل نيمار رسميا.. واللاعب يودع زملاءه

برشلونة

وكالات:



أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، أبلغ الإدارة قرار مغادرته في اجتماع عقد هذا الصباح في مقر النادي، وذكر موقع النادى الرسمى، في بيان له، إنه في مواجهة هذا الموقف أبلغ النادي اللاعب ووالده ووكيله، بأنه يجب دفع قيمة فسخ العقد التي تبلغ 222 مليون يورو، وسيتعين إيداعها بكاملها.



علاوة على ذلك، ورداً على المطالبة المتعلقة بمكافأة تمديد العقد، أوضح النادي مرة أخرى أن المبلغ لا يزال مودعاً لدى كاتب العدل إلى أن يتم حل القضية، وأكد النادي أن اللاعب يبقى في برشلونة ولكن مع إذن مؤقت لعدم المشاركة في التدريبات.



وكشفت تقارير إعلامية أن اللاعب ودع زملاءه في الفريق الكتالوني قبل إجراء الحصة التدريبية صباح اليوم الأربعاء، وأكدت إذاعة "راك 1" الكتالونية، أن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية خوان جامبر، وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



وتابع نفس المصدر أنه بعد إبلاغ زملائه بقراره، غادر نيمار سريعا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات، وقال النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أن نيمار لم يشارك في التدريبات بعد حصوله على إذن من المدير الفني للفريق أرنستو فالفيردي".



وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نيمار الذي قد يعلن عن انضمامه رسميا إلى باريس سان جيرمان بعد غد الجمعة، حيث من المتوقع الإعلان الرسمي لصفقة النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في الساعات القليلة المقبلة، إذ سيقوم النادي الباريسي بدفع قيمة فسخ عقده المقدرة بنحو 222 مليون يورو إلى رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأثار سلوك نيمار في الأسابيع الأخيرة غضب قادة النادي الكتالوني، حيث فضل البرازيلي العرض المادي الهائل لسان جيرمان على المشروع الرياضي للنادي الكتالوني، والذي يتيح له المنافسة على أبرز الألقاب القارية.



ومن جانبها، رصدت عدسات إذاعة "راديو كتالونيا"، صور لنيمار وهو يغادر مكتب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو في ملعب "كامب نو"، ولم يتم الكشف عن تفاصيل ما دار في الاجتماع، وقد خرجت بعض المصادر الإعلامية في الساعات الأخيرة، تؤكد أن برشلونة سيرفض دفع مبلغ 26 مليون يورو لوالد نيمار، والتي كان متفق عليها بعد تمديد عقد اللاعب قبل أشهر.