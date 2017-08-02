المستقبل توقع أول تعاقدات الشراكة مع الأهلى للتنمية العقارية

بدور إبراهيم

خلال المؤتمر الصحفى المشترك لشركتى المستقبل للتنمية العمرانية المطور العام لمستقبل سيتى والأهلى للتنمية العقارية، تم الإعلان عن عقد شراكة تقوم بمقتضاه الأهلى – صبور بتنمية وتطوير مشروع سكنى عمرانى متكامل الخدمات بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة على مساحة 578 فدانا أى ما يعادل 2.4 مليون متر مربع بايرادات متوقعة 35 مليار جنيه.

وأعرب المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية عن سعادة الشركة بتوقيع عقد الشراكة مع الأهلى للتنمية العقارية والتى تعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر.





وتابع: " باعتبارنا المطور الرئيسى لمستقبل سيتى فانه يجرى العديد من التقييمات الفنية والمالية للمطورين العقاريين المتقدمين للمشاركة فى تنمية وتطوير مستقبل سيتى متبعين خطوات طموحة واكثر مرونة فى سياسات طرح الاراضى باسلواب المزايدات او التفاوض المباشر او الشراكات انطلاقا من حرصنا التعامل مع المطورين الجادين الذين يمتلكون القدارات والموارد لتحقيق مخطط التنمية المتكامل للمشروع.





يشارة الى ان المشروع سيوفر 15 الف فرصة عمل فى مختلف التخصصات، بالاضافة الى الايرادات التى ستتحقق فى ضوء الشركات المساهمة التى يجرى تأسيسها مع شركة الاهلى لتطوير مشروعات خدمية وترفيهية طبقا لما ورد بالعقد.





وتتمتع شركة الأهلى صبور بسجل حافل من الانجازات والنجاحات فى السوق المصرية فعلى مدار الثلاثين عاما الماضية قامت بتطوير اكثر من 12 مليون متر مربع وحولتها لمجموعة من أرقى المجتمعات السكنية العمرانية فى مصر وخلال تلك السنوات طورت الاهلى 57 مشروعا بمختلف الاستخدامات.

ويضيف المهندس احمد صبور العضو المنتدب لشركة الاهلى للتنمية العقارية أن علاقات العمل الناجحة تقوم على اساس الثقة المتبادلة بين كل الاطراف بالمشروع، مشيرا الى ان ذلك هو التعاقد الرابع لشركة الاهلى صبور بمستقبل سيتى، حيث انها تقوم بتنمية وتطوير 3 مشروعات سكنية فازت بها خلال المزايدات التى طرحتها شركة المستقبل خلال الاعوام الماضية.

واوضح أن شركته تتمتع بتجربة متميزة وتعاون مثمر مع المستقبل للتنمية العمرانية لانها تتسم بالادارة الرشيدة والكفاءات والخبرات الفنية والفكر الاستثماري لرئيس الشركة ومجلس ادارتها وهو ما انعكس على حركة التنمية السريعة بالمدينة من حيث سرعة انجاز المرافق الرئيسية.

ويضيف متحدثا عن الاتفاقية بين الشركتين " تمثل اتفاقية الشراكة اولى خطوات الاهلى لتطبيق توجهاتها الاستراتيجية التوسعية بالمدن الجديدة ويمثل ذلك أكبر مشروع تقوم الشركة بتنفيذه وهو ما يتيح لها مرونة اكبر لاقامة مشروع سكنى عمرانى متكامل الخدمات على اعلى مستويات الجودة والاستدامة ويشغل مساحة 578 فدانا وسيقام على 4 مراحل ومن المنتظر اطلاق المرحلة الاولى منه خلال النصف الاول من 2018.





واضاف المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة الاهلى للتنمية العقارية، أن المستقبل تقدم مفاهيم مبتكرة للتطوير العقارى لكونها المطور الرئيسي الذى يتولى التعاقدات والشراكات والتنسيق مع كافة المطورين لتنفيذ رؤية شاملة فى اقامة مدينة متكاملة الخدمات.





واشار الى ان اسلوب الشراكة هو الافضل للمطور العقارى حيث يتيح له فرصة الدفع بالاستثمارات المتاحة الى الانشاء والتسويق بدلا من سداد قيمة الأرض.