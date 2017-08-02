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بنـــوك
تراجع جماعي للدولار بداية تعاملات اليوم
الأربعاء 02 أغسطس 2017 01:21 م
دولار لتمويل النقابات المستقلة
أخر الأخبار
دولار لتمويل النقابات المستقلة
هبة محمد
شهدت بداية تعاملات اليوم تراجعا طفيفا لسعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى، وأهمها البنك الأهلي الذي خفض الدولار قرشاً إلى 17.77 للشراء و17.87 جنيه للبيع.
وتراجع سعر العملة الخضراء لدى بنك مصر قرشين إلى 17.80 جنيه و17.90 جنيه للشراء والبيع على الترتيب، كما خفض "القاهرة" سعره قرشين إلى 17.78 جنيه و17.88 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.
وتراجع سعر الدولار لدى بنك QNB-الأهلي 3 قروش إلى 17.77 جنيه و17.87 جنيه على الترتيب، وكذلك في البنك التجاري الدولي الذي سجل فيه 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.
وأيضا تراجع الأخضر لدى بنك الإسكندرية وإتش إس بي سي 3 قروش إلى 17.80 جنيه و17.90 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.
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