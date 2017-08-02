5 ملايين سيارة سنويا نتاج استحواذ بيجو على أوبل

خالد بدر الدين:





عينت مجموعة بيجو ستروين الفرنسية مدراء جدد على وحدتى أوبل وفوكسهول للسيارات الصغيرة ومنهم ريمى جيراردو المدير التنفيذى فى بيجو ستروين ليصبح نائب التصنيع فى أوبل وفوكسهول وفيليب دى روفيرا رئيس الشئون المالية لأوبل فوكسهول.





ويقول كارلوس تافار رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية إن بيجو ستروين يمكنها الآن تصنيع موديل أوبل مورسا الجديد بنفس المكونات التى تنتج بها موديلات بيجو 208 و سيتروين C3 مما يساعدها على زيادة أرباح أوبل وفوكسهول وتقليص التكاليف بحوالى 1.7 مليار يورو ( مليارى دولار) لإنتاج أكثر من 5 ملايين سيارة صغيرة سنويا ليظهر بطل أوروبى جديد فى صناعة السيارات الأوروبية.





واستكملت بيجو ستروين بهذا التعيين صفقة الاستحواذ على شركتى أوبل وفوكسهول بحوالى 2.2 مليار يورو ( 2.6 مليار دولار ) والتى ستجعل المجموعة الفرنسية ثانى أكبر شركة سيارات فى أوروبا من حيث المبيعات بعد مجموعة فولكس فاجن الفرنسية.





وذكرت وكالة رويترز إن شركة جنرال موتورز الأمريكية باعت شركتى أوبل و فوكسهول - التين تمثلان أنشطتها فى أوربا بعد أن تكبدت خسائر خلال الشهور الماضية – إلى مجموعة بيجو ستروين التى تتمتع بسجل ناجح فى تحقيق أرباح مرتفعة من مبيعات السيارات الصغيرة فى أسواق أوروبا.





وتستهدف بيجو ستروين توليد أرباح تشغيل مرتفعة من شركة أوبل بحلول 2020 وهامش تشغيل بحوالى 2 % فى نفس العام وزيادتها إلى 6 % بحلول عام 2026 بالمقارنة مع خسائر حوالى 800 مليون دولار خلال الربع الماضى فى أوروبا التى لم تحقق فيها أرباحا منذ عام 1999.





وكانت مارى بارا التى تقلدت رئاسة جنرال موتورز منذ يناير 2014 تفحص بدقة أرباح أنشطتها الخارجية وقررت الانسحاب من الأسواق الخاسرة مثل روسيا و إندونيسيا كما قررت سحب علامتها الفاخرة شيفروليه من أوروبا ثم باعت فى مارس الماضى وحدتى أوبل فوكسهول غير أن جنرال موتورز لن تقطع علاقتها تماما بأوروبا لأن أوبل ملتزمة بإنتاج بويك فى المصانع الألمانية لجنرال موتورز حتى بعد عام 2019.