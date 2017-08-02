اتصالات النواب تتقدم بمذكرة للقاضى بشأن سوء خدمات الإنترنت

مجلس النواب 2

❐ أحمد بدوى: اجتماع مرتقب مع ممثلى الشركات والوزير فى سبتمبر



ياسمين فواز



كشف أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدم اللجنة بمذكرة رسمية إلى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات عن أسباب سوء جودة خدمات الإنترنت، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تطبيق ضريبة قيمة مضافة على الاشتراكات بنسبة %14.



وأكد بدوى لـ«المال» أن «اتصالات النواب» بصدد عقد اجتماع مع مقدمى خدمات الإنترنت والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات أو من ينوب عنه خلال سبتمبر المقبل؛ لمناقشة تردى الخدمة وارتفاع أسعارها، مشددا على أن اللجنة تضع هذا الأمر على صدارة اهتماماتها.



يذكر أن «تى إى داتا» تستحوذ على %78 من سوق خدمات ADSL تليها «أورنج DSL» « لينك دوت نت سابقًا بـ%15، وتتوزع الحصة المتبقية على الشركات الأخرى، وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات بلغ عدد مستخدمى الـADSL فى مصر نحو 4.48 مليون مستخدم.



وأشار بدوى إلى أن اللجنة سبق واجتمعت مع ممثلى شركات المحمول الثلاث خلال دور الانعقاد المنصرم بشأن سوء جودة خدمات المكالمات الصوتية أو الإنترنت، إلا أن الشركات كانت تكتفى بإرسال خطابات رسمية إليها، مؤكدة أنها تجرى عمليات تحديث للخدمة، لافتا إلى أن اللجنة غير راضية عن الخدمات المقدمة للمستهلك، خاصة مع تكرار شكاوى المواطنين.



وأكدت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، أن اللجنة سبق وناقشت ملف سوء جودة خدمة الإنترنت خلال دور الانعقاد الثانى، موضحة أن جهاز تنظيم الاتصالات رد على الأمر بأنه يعتمد على القياسات، وسيكون ملف سوء الخدمة على أجندة اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، والمقرر له الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.



وبحسب مصادر فى شركات الإنترنت، فإن سعر استئجار دوائر الربط من المصرية للاتصالات يمثل %80 من تكلفة تقديم الخدمة، لذلك يجب تخفيضها حتى يتسنى للشركات تحمل جزء من الضريبة الجديدة عن العملاء.



ونص البند 44 من قائمة الإعفاءات الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة عام من تاريخ العمل بالقانون الصادر فى سبتمبر الماضى.



ووفق مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن سعر 1 ميجا بايت تحميل 10 جيجا بايت سيرتفع من 50 جنيها إلى 57 جنيهًا، و1 ميجا بايت بتحميل 100 جيجا بايت من 108 جنيهات بدلا من 95 جنيهًا، وسرعة 1 ميجا بايت تحميل 100 جيجا بايت تنخفض إلى 512 ميجا بعد انتهاء التحميل بـ 114 جنيهًا.



كما وصلت سرعة 2 ميجا بايت بتحميل 150 جيجا بايت ستصبح 160 جنيهًا، وسرعة 4 ميجا بايت بتحميل 200 جيجا بايت ارتفعت لـ 250 جنيهًا، وأخيرًا سرعة 8 ميجا بايت بتحميل 300 جيجا أصبحت 400 جنيه.









