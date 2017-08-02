اتصال تتعاقد مع شركة دعاية لتسويق بوابة خدمات التعهيد

❐ سعيد رياض: إجراء انتخابات الشعبة خلال الشهر الحالى

المال ـ خاص





تعتزم شعبة خدمات التعهيد بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات التعاقد مع شركة دعاية خلال شهر لتسويق بوابتها الإلكترونية الجديدة «outsource to Egypt» أونلاين عبر شبكة الإنترنت.

وقال سعيد رياض، نائب رئيس الشعبة، إن «اتصال» تفاضل بين التعاقد مع شركة «net wave» لتصميم المواقع الإلكترونية، والتى والمنفذة للبوابة منذ عدة أشهر أو شركات دعائية أخرى جارٍ تحديد قائمة بأسمائها، وسيتم تقييم العروض المقدمة بناء على سوابق الخبرة السابقة.





وأرجع رياض لـ«المال» سبب التعاقد إلى رغبة الجمعية فى جلب تعاقدات أمريكية وأوروبية وخليجية لصالح الشركات المصرية العاملة فى مجال خدمات الكول سنتر وبالأخص من دول أمريكا وكندا وإنجلترا.

على صعيد آخر، كشف نائب شعبة خدمات التعهيد عن أن الشعبة بصدد إجراء انتخابات على منصب الرئيس ونائبه لدورة جديدة تبدأ من 2017 وتنتهى 2019 خلال أغسطس الحالى بعد تأجيلها من الشهر الماضى، معلنًا عن عزمه عدم الترشح هو وسامح منتصر رئيس الشعبة للدورة الحالية، والتفرغ تمامًا للمهام الإدارية التى يشغلونها فى شركاتهم.





وأضاف أن عدد الشركات «أعضاء شعبة التعهيد» يدور بين 13 و14 شركة.



يذكر أن بوابة «outsource to Egypt» باللغتين العربية والإنجليزية وتتضمن قائمة بأسماء 10 إلى 12 شركة تعهيد بالسوق المصرية منها «أكسيد»، و«وصلة»، و«راية» و«اى سينورنج» و«بى دى أو إسناد» بالإضافة إلى أسماء أشهر شركات التدريب والتعيين، والتى ستساعد الشركات الأجنبية على وضع خططها للاستثمار بمصر.

ولفت رياض إلى توقف خطط الشعبة بشأن تنظيم رحلات ترويجية للشركات المصرية لأسواق الهند وأيرلندا لفتح أسواق استثمارية هناك، والترويج لمصر كمقعد عالمى لصناعة التعهيد لحين إشعار آخر.

يشار إلى أن مصر حصلت فى أكتوبر 2016 على جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد العام الماضى من رابطة التعهيد الأوروبية، بعد منافسة قوية مع 3 دول هى جزر فيجى الواقعة شرق نيوزيلندا، وبيلاروسيا، وسيرلانكا.

وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة حجم صادراتها من خدمات التعهيد خلال العام المالى 2021/2020 إلى 23 مليار جنيه، مقابل 11 مليارًا فى 2014/2013 بنسبة نمو %109.

