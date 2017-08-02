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نقل وملاحة
427.2 مليون دولار عائدات قناة السويس يونيو الماضي
الأربعاء 02 أغسطس 2017 12:08 م
قناة السويس
أخر الأخبار
قناة السويس
نادية صابر
سجلت قناة السويس خلال يونيو الماضي عائدات بلغت 427.2 مليون دولار، بزيادة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب ما أكده موقع رئاسة الوزراء صباح اليوم.
وأوضح موقع هيئة قناة السويس الإلكتروني اليوم، أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس، سجلت خلال يونيو الماضي عبور 1384 سفينة، بزيادة بلغت نسبتها 2.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والذي سجل عبور 1350 سفينة.
كما سجلت الحمولات العابرة بالقناة خلال يونيو الماضي 84.6 مليون طن، بزيادة بلغت 5.8% مقابل 80 مليونا و31 ألف طن خلال يونيو العام الماضي.
وأكدت إحصائيات الملاحة أن سفن الحاويات وناقلات البترول وسفن البضائع الصب قادت ارتفاع حركة التجارة العابرة بقناة السويس، حيث سجلت سفن الحاويات عبور 465 سفينة بزيادة 0.6% عن يونيو العام الماضي والذي سجل 462 سفينة، بينما سجلت ناقلات البترول عبور ناقلة بزيادة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت عبور 350 ناقلة، بينما سجلت سفن الصب عبور 217 سفينة، بزيادة 14.8% مقابل عبور 189 سفينة في يونيو 2016.
كما تراجعت سفن البضائع العامة بنحو 7.4%، حيث سجلت أعدادها 125 سفينة الشهر الماضي، مقابل عبور 135 سفينة في يونيو 2016، ويليها تراجع في حاملات الجرارات بنسبة 10.7% حيث عبرت 67 سفينة خلال يونيو الماضي مقبل عبور 75 سفينة في يونيو 2016.
وأكدت الاحصائيات أن يونيو الماضي شهد استقبال سفينة واحدة للركاب، بحمولة 79 ألف طن، مقابل سفنتين بحمولة 90 ألف طن في يونيو 2016.
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