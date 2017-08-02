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طاقة
توضيح حول التلوث البترولي من خط بترول أبورديس- رأس جارة
الأربعاء 02 أغسطس 2017 12:03 م
شركة الإسكندرية لتكرير البترول
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شركة الإسكندرية لتكرير البترول
نسمة بيومي:
أوضحت شركة بترول بلاعيم أن خط أبورديس - رأس جارة شمال الطور والذى يبلغ طوله 120 كم تعرض لعدة حوادث ومحاولات لسرقة الزيت الخام خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى أنه تم عبر هذا الخط حديثاً نقل إنتاج الزيت الخام من حقل شدوان والذى يتميز باللزوجة العالية واحتوائه على نسبة عالية من المياه المصاحبة وثانى أكسيد الكربون مما أدى إلى تكرار حوادث التسريب البترولى.
وأشارت الشركة أنه تم الاتفاق بالتنسيق مع هيئة البترول ومحافظة جنوب سيناء وجهاز شئون البيئة على تغيير الجزء المتهالك بسبب تكرار حوادث التسريب لحين الانتهاء من عملية تغييره مع استمرار تشغيل الخط نظراً للحاجة الملحة لإنتاج الزيت الخام مع استمرار عمليات اصلاح الخط واحتواء حوادث التسريب فى حال تكرارها ، وجارى العمل حالياً فى أعمال تركيب الخط البديل عن طريق شركة بتروجت، ومن المخطط الانتهاء من كافة الأعمال فى أكتوبر القادم.
ومن منطلق التزام وحرص الشركة على المحافظة على البيئة بجميع مواقع العمليات ومناطق الامتياز تبادر الشركة بإحتواء التسريب وإصلاح الخط وإزالة التربة الملوثة وتجميعها ونقلها إلى حقول الشركة للمعالجة والتخلص الآمن منها تحت إشراف هيئة البترول وشئون البيئة ومحافظة جنوب سيناء مع تهيئة وإعادة الوضع بالمنطقة الى طبيعته.
البترول
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