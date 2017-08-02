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نقل وملاحة
النقل تنتظر رد 3 وزارات لحسم مصير القطار المكهرب
الأربعاء 02 أغسطس 2017 11:44 ص
وزارة النقل
أخر الأخبار
وزارة النقل
المال ـ خاص
قال مصدر حكومى إن وزارة النقل قطعت شوطًا كبيرًا فى المفاوضات التى تجريها مع الجانب الصينى لتنفيذ مشروع القطار المكهرب «السلام العاصمة الإدارية العاشر»، ومقرر حسم توقيع العقود خلال أسبوعين من الآن.
ولفت إلى أن الوزارة تنتظر رد وزارات «المالية»، و«التخطيط» و«الإسكان»، حول مساهمة كل منها فى توفير 515 مليون دولار، او ما يعادلها من الجنيه، تمثل قيمة الشق المحلى المقرر تمويله من الخزانة العامة للدولة.
وذكر المصدر أن وزارة الاسكان طلبت منحها فترة من الوقت لتحديد الجزء المالى المقرر توفيره، «رافضاً الكشف عن قيمته»، لافتاً الى أن القطار هدفه خدمة العاصمة الادارية الجديدة، ووزارة الاسكان، أكبر المستفيدين من عوائد مشروعات البنية الأساسية غير المباشرة، باعتبارها الجهة الحكومية التى تتولى بيع الأراضى فى العاصمة، أو تخصيصها، إضافة الى أنها هى من تنفذ مشروعات الاسكان الاستثمارية، ومن ثم فإنها ملزمة بتوفير جزء من التكلفة لتنفيذ المشروع.
وبحسب تصريحات المصدر، فإن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بـ 1.254 مليار دولار، منها 739 مليونًا، قرضًا صينيًا ميسرًا، وباقى التكلفة البالغة 515 مليون دولار من الخزانة العامة.
ومشروع القطار المكهرب، ينطلق من مدينة السلام نحو العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يتجه إلى العاشر من رمضان، يبلغ طوله 68 كيلو مترًا، ومقرر أن تشارك فى تنفيذه 3 شركات محلية، وشركة «أفيك» الصينية التى ستتولى القيام بأعمال الإشارات والاتصالات والتحكم وتصنيع وتوريد الوحدات، والمقاولون العرب وبتروجت وأوراسكوم ستتولى تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال السكة للمشروع.
وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات 120كم/س، وسيتضمن 14 محطة سطحية، والمحطات المخططة للقطار المكهرب تضم عدلى منصور والعبور1 والعبور2 والمستقبل، والشروق1، والشروق2 وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية ورمضان 1 ورمضان 2، وتنفيذ المشروع سيستغرق 24 شهرًا.
النقل
الإسكان
العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة
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