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بورصة وشركات
البورصة تصعد بمستهل تعاملات الأربعاء
الأربعاء 02 أغسطس 2017 11:38 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 13425 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% ليصل إلى 710 نقاط حتى الساعة 10:20.
واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، بدفع مبيعات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 13396 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% ليصل إلى 704 نقاط، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.29% عند مستوى 1592 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.16% عند مستوى 2072 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.21% عند مستوى 11911 نقطة.
البورصة المصرية
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