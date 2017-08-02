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عمرو بن العاص (18)
الأربعاء 02 أغسطس 2017 11:28 ص
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تابع الحالة الدينية في مصر
وحين دانت الدولة الرومانية بالمسيحية، لم يتوقف هذا الخلاف أو النزاع بين القسطنطينية وروما من جهة، وبين الإسكندرية من الجهة الأخرى، حيث كان الجانب القومى فى مصر لا يزال على حماسته الأولى، بل صار أشد وأقوى لازدياد طغيان الدولة الرومانية بعد تحولها عن دين رعاياها.
وعلى ضوء هذا الفارق، ينبغى النظر أيضًا إلى نتائج المجامع الدينية التى انعقدت فى صدر المسيحية، فقد كان سلطان القسطنطينية أو روما، يقابل بالمقاومة فى الإسكندرية ومن يدينون بمذهب كنيستها.
وكان سلطان الرأى العام فى مصر مرهوبًا يخشاه مخالفوه والمارقون عليه، وكان الأساقفة المصريون فى مجمع «خلقيد ونية» يرتعدون فرقًا من العودة إلى بلادهم بغير ما فوضهم فيه المصريون.
ومن التهم التى وجهت إلى البابا «أثنا سيوس» السكندرى (296 373 قبطى )، يتضح مدى المكانة الدينية والدنيوية التى بلغها رؤساء الكنيسة فى مصر أيام مكانة الإمبراطور نفسه فى القسطنطينية، فقد اتهم البابا «أثنا سيوس» بأنه لم يكف عن مناقضة قسطنطين وقسطنطينيوس ويوليان وفانس، وكان «يوليان» (المرتد) يسميه بالمشاغب البغيض. وقد سأله قسطنطينيوس مرة: «لماذا لا تأذن بإقامة الكنيسة الآرية فى الإسكندرية ؟!» فأجابه البابا «أثنا سيوس» السكندرى: «إننىسآذن بها يوم تأذن أنت بإقامة كنيسة أرثوذكسية فى أنطاكية !».
وكانت اللازمة التى لا فكاك منها، تبرز على الأثر كلما اجتمعت الأسباب اللاهوتية والأسباب القومية فى جانب واحد، فبهذه الغيرة الدينية والحماسة القومية، اعتصم المصريون زمنًا فى وجه الدولة الرومانية، سواء قبل إيمان هذه الدولة بالمسيحية، أو بعد إيمانها بها.
وقد اضطُهد المصريون من الرومان فى الحالين، وكان من مضطهديهم قياصرة كالفيلسوف ماركوس أورليوس، وقياصرة لا يفقهون ولا يفكرون مثل كاراكلا ودقلديانوس- ولم يكن الاضطهاد الدينى خلوًّا من شوائب السياسة وعوامل الثورة القومية.
ولم يسع حكومة القسطنطينية إلاَّ أن تعترف بالحقيقة الواقعة، وأرادت أن تستفيد منها لإرضاء الشعب المصرى المحكوم واتقاء التمرد من ولاة الرومان الطامحين، ومن أمثلة الاسترضاءات، أن حكومة الرومان كانت تمنح بعض الزعماء المصريين حقوق الرعاية الدينية والرئاسة الحكومية، وكان الوضع الدينى فى أوائل القرن السابع للميلاد، محدودًا مقررًا بين الكنائس الثلاث فى المشرق والمغرب والإسكندرية.
وكان الأساقفة المصريون قد تمكنوا من بسط آرائهم فى مجمع «نيقية» برئاسة البابا الإسكندر وتلميذه الكبير أثناسيوس، فأقروا العقيدة المسيحية كما اتفق عليها الأساقفة الذين شهدوا المجمع، ورعوها فى مصر وفى بلاد القيروان وما حولها من المدن الأفريقية.
وقد نَفَسَ عليهم رؤساء القسطنطينية هذا النفوذ، وأرسلوا «آريوس» إلى الإسكندرية بأمر الإمبراطور، فقاطعه الشعب المصرى وأوصد فى وجهه أبواب كنائسه، وكذلك فعل مع البطرق «جريجوريس» الذى أقامه الإمبراطور مقام البطرق أثناسيوس المصرى بالإسكندرية، فلم يحضر صلواته ولم يعترف بوجوده وأهمله حتى مات فى عزلة بين رعاياه !
فلما انعقد بعد ذلك مجمع «خلقيدونية»، رجحت فيه كفة روما والقسطنطينية، وأهملت كنيسة الإسكندرية، فوقع الانقسام بين الملكيين التابعين لمذهب إمبراطور، وبين المصريين التابعين لمذهب كنيستهم، وقيل عنهم يومها إنهم «يعقوبيون» لأنهم تلقوا من «يعقوب البرادعى» تلميذ البطرق المصرى تلقوا عنه تفصيل العقيدة التى يؤمن بها ويوصى باتباعها.
بيد أن جوهر التفرقة بين المذهبين، هى التفرقة بين القول بطبيعة واحدة للإله، وبين القول بطبيعتين: لاهوتية، وناسوتيه.
وقد توسط بعض الرؤساء الدينيين لحسم الشقاق، بترك الخلاف على الطبيعة والطبيعتين، ووصف الإله بأنه «ذو مشيئة واحدة»، على تقدير أن ذلك سوف يرضى المصريين، لأن ذلك يرادف القول بالطبيعة الواحدة، ولا يسخط أصحاب القول بالطبيعتين لأنهم يقولون إن الطبيعتين تتفقان فى المشيئة الإلهية.
إلاَّ أن هذا التوفيق، فيما يضيف الأستاذ العقاد، لم يحسم الشقاق، ولم يكن له من أثر سوى تجديد النقاش فى صورة أخرى، بإثارة الخلاف على الفرق بين الطبيعة والمشيئة!
* * *
وحينما فرغ هرقل من حرب الفرس وقبائل البرابرة، بالانتصار على الفرس ومهادنة القبائل، تفرغ «للمعاندين المنشقين»، وغره النصر فأمعن فى طغيانه، وغالى فى مطالب الطاعة من رعاياه، فكان أن انقسمت الدولة إلى «ملكيين» و«خارجين على الملك»، وتبادل الفريقان التهم العنيفة المشتطة!
ولم ينحصر النزاع، فيما يضيف الأستاذ العقاد، بين الملكيين وجملة المصريين، بل ظهرت الخلافات بين الآريين والنسطوريين والأطاحنيين والشيوبسقيين اتباع بطرس القصار، وغيرهم من أصحاب النحل المتقاربة أو المتباعدة فى تفسير الشكوك، وانهارت الأخلاق وساءت القدوة، وقد صور بعض أبناء العصر شعورهم فى أقوالهم وأخبارهم، فاتفقوا على الشعور بالغضب الإلهى، وانتظار الجزاء العادل من الله.
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