3 شركات تسحب كراسات المرحلة الثانية للمجمعات الصناعية

عمر سالم:





تقدمت 3 شركات، لشراء كراسة الشروط الخاصة بمناقصة إنشاء 3 مجمعات صناعية، أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية، منتصف يوليو الماضى، بالمنيا وبنى سويف والفيوم.





وتمثل المجمعات الثلاثة، التى تقع على 900 ألف متر مربع، بواقع 300 ألفا لكل منها ، المرحلة الثانية، من إقامة مجمعات صناعية جاهزة، بالتراخيص فى الوجه القبلى.





ورفضت مصادر بوزارة الصناعة الإفصاح عن أسماء الشركات الثلاث والتى تعمل فى مجال تطوير الأراضى الصناعية، لكنها اكتفت بذكر جنسية اثنتين منها ، إحداهما مصرية ، والأخرى سعودية.





وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن المجمعات الصناعية الثلاثة، ستضم نحو 600 وحدة صناعية، موزعة بواقع 200 وحدة فى كل محافظة.





وأكدت أنه سيتم إغلاق باب سحب كراسات الشروط أمام الشركات المحلية والأجنبية الأسبوع المقبل، على أن يتم تلقى العروض خلال سبتمبر.





وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أكد قبل أيام ، أن وزارته، تستهدف ترسية إنشاء 8 مجمعات صناعية فى الصعيد بنهاية العام الجارى، ضمن استراتجية الوزارة الخاصة، بإقامة مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص.





وأوضحت المصادر، أنه تم تأجيل طرح كراسة الشروط الخاصة بالمجمع الصناعى فى محافظة أسوان (المجمع الثامن) إلى الربع الأخير من العام الجارى.





وكشفت أن هيئة التنمية الصناعية ستتلقى خلال أيام العروض الفنية والمالية من 4 شركات تطوير صناعى تتنافس على تجهيز وترفيق 4 مجمعات بالصعيد، ضمن المرحلة الأولى فى محافظات الأقصر، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، على مساحة 1.2 مليون متر مربع، والتى طُرحت كراسة شروطها فى يونيو الماضى.





وأوضحت أنه لا توجد نية لتأجيل تلقى العروض الخاصة بالشركات، بعدما تمت الاستجابة لمطالب تأجيلها من منتصف يوليو إلى أغسطس الجارى.





وكانت مصادر بالهيئة قد أكدت - فى تصريحات سابقة لـ «المال» - أن من ضمن الشركات الأربع المتنافسة، شركة «سى بى سى» للتطوير العقارى، التى سحبت 4 كراسات شروط بمفردها، وشركة سعودية واثنتان لم تفصح عنهما، سحبا 3 كراسات بواقع واحدة لكل منها.





وستحدد كل محافظة نوعية الأنشطة الصناعية، التى خصصت وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية، فضلاً عن تخصيص وحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





يشار إلى أن شركات المطور الصناعى، تقوم حالياً بعمل معاينات للأراضى والطرق المؤدية إليها، بالتوازى مع إعداد العروض الفنية والمالية.





وأوضحت المصادر، أنه من المقرر الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترسية، وبدء أعمال التخطيط والترفيق للمجمعات السبعة قبل نهاية العام الحالى.