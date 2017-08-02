راية تدرس تصنيع غسالات

راية

محمود جمال:



تدرس شركة «راية للتجارة والتوزيع» تصنيع أجهزة غسالات أوتوماتيك بالسوق المحلية لصالح إحدى العلامات التجارية الكورية مطلع 2018.



قال باسم مجاهد، رئيس «راية للتجارة والتوزيع»، إن شركته تعد حالياً دراسات جدوى مشروع تدشين خط إنتاج لدى مصنع محلى والاستثمارات المتوقعة، ومن المقرر إنهاؤها خلال شهر، موضحأ أن الشركة اختارت الغسالات نظراً لأنها تخضع لرسوم جمركية كبيرة، ما يوفر تكلفة استيرادها على الدولة.



يشار إلى أن رئيس الجمهورية أقر فى ديسمبر الماضى زيادة على التعريفة الجمركية للأجهزة المنزلية المستوردة ومنها المراوح الكهربائية، والغسالات، والثلاجات بجميع أنواعها بنسبة %20 لترتفع إلى %60 مقابل %40 سابقاً.



وأكد مجاهد لـ«المال» أن «راية» تعتزم طرح غسالات بأسعار تنافسية للاستحواذ على حصة سوقية معقولة خلال العام الأول، مشيرا إلى قرار الشركة إرجاء تجميع أجهزة تليفزيونات ذكية بالتعاون مع شريك محلى لحين إشعار آخر.



وكانت الشركة المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية تخطط خلال العام الماضى لإنتاج من 50 إلى 60 ألف جهاز تليفزيون ذكى بمكونات صينية، تحمل اسم العلامة التجارية المملوكة للشركة «سارى»، لتدخل بذلك ساحة المنافسة مع شركتى «سامسونج» و«LG» الكوريتين على تجميع أجهزة «SMART TV».



وأشار إلى تراجع إجمالى مبيعات الأجهزة المنزلية وبالأخص المستوردة خلال النصف الأول من 2017 بنسبة %15 إلى %20 بسبب ارتفاع أسعارها.



ومن المعروف أن «راية» تقدم أعمال الصيانة لنحو %60 من أغلب العلامات التجارية مثل «لينوفو» و«كانون» و«هواوى» و«سامسونج» و«ديل» و«زيروكس».