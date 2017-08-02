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تأميـــن
كولينز للاستشارات تؤسس شركتي وساطة وإعادة تأمين
الأربعاء 02 أغسطس 2017 10:25 ص
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية
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شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية
الشاذلي جمعة:
تقدمت شركة كولينز للاستشارات التأمينية، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للترخيص لشركتين تعملان فى نشاط وساطة التأمين المباشر وإعادة التأمى، برأسمال مدفوع مليون جنيه لكل شركة، ومرخص به 2 مليون، وفقا لشروط قانون الاشراف والرقابة على التأمين.
وقال أمير الإمام، المدير التنفيذى لـ «كولينز»، إن شركته حصلت مؤخرا على رخصة لمزاولة نشاط الاستشارات التأمينية من «الرقابة المالية» فيما أسست شركتين جديدتين هما "كولينز لوساطة التأمين" و "كولينز لوساطة إعادة التأمين"، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية التى وصفها بالكبيرة فى السوق المصرية.
و أضاف أن كولينز جزء من شركة "نطاق لوساطة التأمين و إعادة التأمين" الأردنية، و التى تمتلك فروعا بكل من الأردن و المغرب و الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن شركته لديها علاقات قوية مع شركات إعادة التأمين العالمية، و هو ما سوف يساعدها فى عملها فى مصر.
وتوقع أن تحصل شركته على الموافقة النهائية من «الرقابة المالية» على الترخيص خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن شركته تستهدف العمليات التأمينية الكبرى فى السوق المصرية، مثل مشروعات محطات الكهرباء و الطاقة المتجددة، والطاقة النووية ومشروعات البترول سواء التنقيب فى البحر، أو فى البر.
وأوضح أن شركته تستهدف جلب 6 ملايين جنيه، أقساطا لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها خلال العام الحالى، و تخطط لمساعدة شركات التأمين المصرية فى إعادة العمليات الكبرى، لدى شركات الإعادة العالمية، خاصة مشروعات الطاقة و البترول، و التى تجد بعض الشركات صعوبة فى إعادتها بشروط جيدة، و أسعار تنافسية.
وأكد "الإمام" أن سوق التأمين المصرية، بها فرص نمو واعدة فى ظل توسع الدولة فى مشروعات قومية ضخمة بمليارات الجنيهات، و التى تحتاج إلى تغطيات تأمينية، مع توقع أن تستمر الحكومة فى إنشاء مشروعات كبرى جديدة خلال السنوات العشرالمقبلة، وهو ما شجع شركته على اقتحام سوق التأمين المصرية، عبر ثلاث شركات واحدة تعمل فى نشاط الاستشارات التأمينية، و الثانية فى نشاط الوساطة التأمينية و الثالثة لنشاط وساطة إعادة التأمين.
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