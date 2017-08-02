تضامن مدني وحزبي وشخصيات عامة مع عمال أسمنت أسوان

إيمان عوف:





أعلن 11 حزبا وحركة سياسية ونقابة ومؤسسة مجتمع مدني، بالإضافة إلى مئات الشخصيات العامة المنتمون إلى نقابات مهنية وعمالية مختلفة، تضامنهم مع عمال شركة ميدكوم أسوان للأسمنت، وطالبوا بتبرئة ساحة العمال المُخلى سبيلهم بعد اعتقالهم بتهم إتلاف الممتلكات والامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب، وطالبوا أيضاً بعودة جميع العمال إلى وظائفهم، ومحاسبة المسؤولين عن وفاة العمال.





كما أعلن المتضامنون دعمهم لمطالب العمال بحقوقهم، والمتمثلة في فتح تحقيق موسع فى الحادث، وتعويض المصابين والمتوفين تعويضاً مناسباً، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتثبيت المؤقتين حفاظاً على حقوقهم، وتحسين الأجور لتتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها العمال.





وقع المتضامنون على بيان تضامن مع العمال بعنوان "تضامنوا مع عمال أسمنت أسوان"، وتمثلت الكيانات الموقعة في المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والنقابة العامة للسياحيين، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب مصر القوية، وحزب العيش والحرية، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، وتيار الكفاح العمالي، ومكتب عمال حزب العيش والحرية، والنقابة المستقلة للعاملين بنايل لنين جروب.





وتعددت الانتماءات النقابية للأفراد المتضامنين، فمنهم من ينتمي لنقابة السائقين، ونقابة السياحيين، بالإضافة إلى نقابيين بقطاعات مختلفة، من بينها قطاع الأسمنت، وبالإضافة أيضاً إلى ممرضين، ومهندسين، ومعلمين، وأطباء، وصيادلة، وصحفيين، وفنانين، ومحامين، وتجاريين، وموظفين.





وقال الموقعون على البيان الذي حصلت المال على نسخه منه انه فى واحدة من اقسى الظروف التى يعمل بها عمال فى شركة تفحم ثلاثة من عمال اسمنت ميديكوم اسوان بينما يصارع اثنان اخران الموت على سرير المستشفى أثناء قيامهم بعمل الصيانة لاحد الافران يوم الأحد 23 يوليو و فى غياب تام لابسط قواعد الامن والسلامة المهنية التى ناضل العمال منذ عام 2003 لتوفيرها لكن بلا جدوى امام نفوذ رجال الاعمال الكبار أعضاء مجلس ادارة الشركة والذى من بينهم أخو عضو مجلس النواب الحالي معتز محمد محمود .





وفى عصر يتسم بشعار "الارباح قبل حياة العامل" لم تقف بالطبع المأساة عند هذا الحد، فقد أضرب العمال واعتصموا للمطالبة بحق زملائهم وباقي مطالبهم القديمة، ولكن الموت تفحُّمًا لم يشفع لهم، فهاجمت قوات الأمن العمال المعتصمين، وألقت القبض على العشرات يوم الخميس 27 يوليو، وبالأمس قرَّرت النيابة حبس ثمانية منهم لمدة أربعة أيام بعد أن اتهمتهم بإتلاف ممتلكات، والامتناع عن العمل، والتحريض على الاضراب.



