محمد المهندس: معرض صناع مصر يعمق التصنيع المحلي

دعاء حسنى:





قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن معرض "صناع مصر" والذى يعقد فى دورته الثالثة خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر المقبل بمبني الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر تحت شعار "بأيادي مصرية"، الهدف منه تعميق الصناعة المصرية وهو ما يعد أمر ضرورى وحتمى لتنمية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا.





وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن غرفة الصناعات الهندسية بدأت منذ بداية دورتها الحالية العمل علي تحقيق هذا الهدف لتحقيق قيمة مضافة ولضمان مستقبل أفضل للصناعة المصرية وتقليل الإعتماد على الخارج من خلال إستيراد مستلزمات الإنتاج المختلفة مما يساهم فى سد العجز فى ميزان المدفوعات وتوفير العملة الأجنبية.





وأوضح رئيس الغرفه أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتى تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة متقدمة.



