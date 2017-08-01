إيت ريل ستيت تنتهى من 4 مشروعات باستثمارات 60 مليون جنيه نهاية العام

رضوى عبد الرازق:





قال عمر سعداوي رئيس مجلس إدارة شركة «إيت ريل ستيت»، إن الشركة تنتهى من تنفيذ 4 مشروعات عقارية نهاية العام الجاري باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه فى التجمع الخامس.





وأوضح أن مشروعات الشركة عبارة عن عمارات منفصلة بأراضى بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، بواقع 32 وحدة سكنية، فى القطعة 97 بالحى الثانى وتم الإنتهاء من بيعه تماماً، مشروع القطعة 68 بالحى الرابع وتم الانتهاء من بيع 70% منه، بالإضافة إلى القطعتين 90 و 182 بالحى الأول والثاني.









وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروعاتها بأفكار حديثة ومساحات تناسب كافة العملاء، تبدأ من 214 حتى 400 مترمربع، وبأسعار تتراوح من 6400 إلى 7800 للمتر الواحد، وتقل قيمة الوحدة حسب أنظمة السداد التى تناسب العميل، مشيراً أن تمويل الشركة ذاتياً من خلال تحصيلات العملاء دون الاعتماد على البنوك،









وألمح «سعداوي» إلى إمكانية الشركة الحصول على قطع الأراضى الاسثتمارية التى تطرحها وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع عقارى مميز، و ذلك تزامناً مع الشروط والتسهيلات الميسرة للمستثمرين المقدمة من قبل الوزارة.



